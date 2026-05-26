La capitalisation boursière de Taïwan (5e au monde) est deux fois plus importante que celle de la France

La capitalisation boursière des entreprises cotées dans un pays est, bien sûr, imparfaite, comme tous les indices, pour évaluer la performance dudit pays, mais tout de même révélatrice de bien des choses. Taïwan a atteint le cinquième rang mondial en la matière mardi, en dépassant l’Inde, grâce principalement à la remontée fulgurante de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., le plus grand fabricant mondial de puces électroniques, qui pèse pour 42 % dans l’indice.

Selon les données compilées par Bloomberg, la capitalisation boursière de l’île s’élevait à 4 950 milliards de dollars lundi. Celle de l’Inde est quant à elle tombée à 4 920 milliards de dollars. Le marché boursier taïwanais est désormais le cinquième plus important au monde, derrière ceux des États-Unis, de la Chine continentale, du Japon et de Hong Kong. Suivent le Royaume Uni avec une capitalisation de 3996 milliards $, puis le Canada, la Corée du sud et… la France, seulement au neuvième rang mondial avec une capitalisation de 2800 milliards de dollars. Soit presque deux fois moins que l’île de Taïwan qui est pourtant trois fois moins peuplée… Un paradoxe agaçant qui peut s’expliquer par un environnement des affaires peu propice aux entreprises françaises en termes de marché et de fiscalité, même si la majorité des entreprises du CAC 40 sont très internationalisées…