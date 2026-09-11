La démagogie à 1 250 milliards : Trump promet 5 000 dollars à chaque électeur américain

Donald Trump s’est livré jeudi, en clôture d’une convention républicaine exceptionnelle à Dallas, à l’une de ces pitreries/trumperies dont on peut s’étonner qu’elle dupe encore des électeurs. Il a promis à chaque adulte américain (y compris, donc, ceux qui ont voté contre son camp !) 5.000 dollars cash si jamais les Républicains remportent les élections de mi-mandat le 3 novembre. Qu’importe qu’il ait déjà promis 2.000 dollars dans une élection précédente, sans que personne, évidemment n’en ait vu la couleur. Qu’importe qu’il s’agisse d’une somme faramineuse, qui n’aurait aucune chance d’être débloquée ; elle représenterait 1.250 milliards de dollars, autant que le budget de la Défense et 17 % de l’ensemble des dépenses fédérales. Si d’aventure, le président américain s’obstinait à tenir sa promesse, cela provoquerait une crise budgétaire gravissime, avec envolée des taux sur les obligations d’Etat se répercutant sur bien des secteurs économiques.

Heureusement, les sondages indiquent que Donald Trump n’aura pas à avouer piteusement qu’il s’agissait de promesses de type « and pigs will fly » (l’équivalent américain du français « on rase gratis ») parfaitement démagogiques. Il n’en reste pas moins que lancer des promesses qui n’ont aucune chance d’être tenues, ce qui ailleurs se traduirait éventuellement par une perte de capital politique, ne semble guère faire hésiter Donald Trump… ni ses électeurs du camp MAGA. Il avait même plastronné jadis qu’il pourrait tuer un passant au hasard en plein cœur de New York et que cela ne lui ferait pas perdre une seule voix. Néanmoins, son taux d’approbation selon les enquêtes d’opinion ne dépasse plus 39 %, un niveau très bas pour un président en exercice aux Etats-Unis.