La France a choisi l’étatisation de préférence à l’industrialisation et à la modernisation

Les candidats à l’élection présidentielle se multiplient, les promesses aussi. Presque tous les prétendants en ont une en commun, qui témoigne de la nostalgie d’une époque révolue : réindustrialiser la France. Elle est belle, mais s’appuie sur un mauvais constat.

Comme pour les retraites, on ne compte plus le nombre de rapports sur le déclin de l’industrie française. En 1973, elle participait pour 25 % à la richesse nationale. En 2025, ce n’était plus que 10 %. Un pourcentage nettement inférieur à celui de nos voisins : 15 % en Italie et 18 % en Allemagne. Les emplois industriels ont baissé de 44% depuis 1973 et le secteur n’emploie plus aujourd’hui que 3,2 millions de personnes, soit 15,5 % de l’emploi privé.

Pourtant, les plans pour réindustrialiser la France n’ont pas manqué. Depuis le début des années 2010 et le rapport Gallois, on a accumulé les politiques publiques « en faveur de l’industrie ». Chaque gouvernement a lancé son plan d’aides et d’exonération de charges, avec les résultats que l’on connaît. Pourtant, malgré ces mesures, le niveau des prélèvements obligatoires sur les entreprises industrielles demeure significativement plus élevé en France que dans les grands pays comparables. L’écart est même de neuf points avec l’Allemagne.

La France n’aide pas les entreprises, elle les punit. Et l’Etat enfle, enfle…

Aider d’une main, punir de l’autre, c’est une pratique française. Depuis environ vingt ans, tout en annonçant leur volonté de réindustrialiser la France, les décideurs politiques n’ont cessé de matraquer les entreprises avec des normes et des réglementations. En 2002, le stock normatif comptait 216 347 articles ; en 2024, c’étaient 354 223, soit 137 876 de plus. Le code de l’environnement, qui concerne particulièrement l’industrie, est passé de 1 020 articles en 2003 à 6 962 articles début 2024 — soit près de sept fois plus en vingt ans. Le coût de ces réglementations pour les entreprises est estimé entre 60 et 80 milliards d’euros (OCDE).

Le soutien aux entreprises est un leurre. Ce fatras de règlementations, de normes, d’impôts, entrave leur croissance tandis que le secteur public, lui, ne fait que croître et embellir. Ce n’est certainement pas une bonne chose pour la « réindustrilalisation », mais la plupart des candidats n’en semblent pas vraiment conscients. On ne peut pas requinquer une économie – industrielle ou pas – sans s’attaquer aux dépenses publiques et à l’Etat. Et l’on ne peut s’attendre à ce que l’Etat batte des records s’il est obèse. Or, l’IREF vient de le montrer, les effectifs de la fonction publique ont augmenté plus vite que la population ! En six ans (2018-2024), ils ont accueilli près de 500 000 agents supplémentaires (ETP, y compris contrats aidés). Ils ont bondi d’environ 9,4%, la population française se contentant d’un modeste 2,4 %. Un agent public recruté pour trois habitants supplémentaires, tel est le rythme. La France a donc nettement choisi l’étatisation.

Désétatiser la France pour redynamiser l’économie et l’industrie

La désindustrialisation est l’une des facettes du déclin français, que tout le monde déplore mais en l’analysant souvent avec autant d’ignorance que de légèreté, voire d’hypocrisie. Il est commode d’accuser la mondialisation, le libéralisme, la Chine ou les Etats-Unis d’être à l’origine de nos maux, mais ce n’est pas ce qui les guérira. Nous venons de le voir, leur origine est en nous, pas à l’extérieur, ce que peu de politiques ont la clairvoyance, l’intelligence ou le courage, d’admettre. Beaucoup « oublient » que la désindustrialisation s’est amorcée bien avant l’âge d’or de la mondialisation et du libre-échange. La part de l’emploi dans l’industrie commence à chuter dans pratiquement tous les pays riches dès les années 1970 et elle s’est accentuée au début des années 1980. Ce sont les emplois dans les services qui ont compensé ces pertes.

En juin 2024, l’IREF a publié une étude intitulée « Pour désendetter la France, baissons ses dépenses en économisant 210 Mds d’euros et restructurons ses recettes ». Elle disait ce que les politiques doivent faire pour que l’Etat soit plus efficace, plus concentré sur ses missions régaliennes. Elle proposait plusieurs pistes d’économies dont, la crise aidant, la nécessité s’exprime de plus en plus ici et là : dans les prises de position des plus responsables de nos politiques comme – c’est assez nouveau – les opinions du grand public. Les plus importantes de ces pistes, restrictions budgétaires et réforme du statut de la fonction publique, impliquent une tout autre vision de l’Etat. Ce sont les seules à pouvoir nous sortir enfin du labyrinthe dans lequel nous sommes englués, et nous faire redémarrer. Réindustrialiser, moderniser, innover ? Il ne tient qu’à nous.