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vendredi 31 juillet 2026

La France représente 44,5 % du montant des impôts sur la transmission du patrimoine en Europe

Temps de lecture : < 1 minute

Si l’héritage représente une part croissante du patrimoine, c’est aussi parce que notre économie permet de moins en moins de s’enrichir par le travail et l’entrepreneuriat.

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