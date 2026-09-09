La généralisation de la facturation électronique : une atteinte à la liberté contractuelle

La réforme française de la facturation électronique, entrée en vigueur le 1er septembre 2026 pour la réception et progressivement pour l’émission selon la taille des entreprises, suscite des critiques quant à son impact sur la liberté contractuelle et les principes libéraux régissant les échanges économiques.

Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA en France doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques via une plateforme agréée par l’État. L’obligation d’émission s’applique depuis cette même date aux grandes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI), tandis que les PME, TPE et micro-entreprises devront s’y conformer à partir du 1er septembre 2027.

Contexte de la réforme

Le dispositif impose le recours systématique à une Plateforme Agréée (PA) pour l’émission, la transmission et la réception des factures électroniques dans des formats structurés (Factur-X, UBL 2.1, UN/CEFACT CII). La DGFiP a publié une liste de 101 premières plateformes agréées, incluant des éditeurs de logiciels de gestion, des opérateurs de dématérialisation spécialisés et des fintechs.

L’intrusion obligatoire d’un tiers dans une relation bilatérale

La liberté contractuelle, principe fondamental du droit des contrats, repose traditionnellement sur la capacité de deux parties (physiques ou morales) à contracter librement de façon bilatérale, sans ingérence extérieure. La réforme de la facturation électronique bouleverse cet équilibre en imposant l’interposition systématique d’un intermédiaire tiers.

Désormais, toute facture B2B émise en France doit transiter par une plateforme agréée, transformant une relation commerciale privée en un échange tripartite sous le contrôle indirect de l’État et d’opérateurs tiers. Cette obligation s’applique sans distinction de taille d’entreprise : la micro-entreprise en franchise de TVA est soumise aux mêmes contraintes que le grand groupe.

Les critiques soulignent que cette intermédiation obligatoire constitue une ingérence disproportionnée dans l’autonomie des parties, qui ne peuvent plus choisir librement le canal de transmission de leurs documents commerciaux. L’article 289 bis du Code général des impôts, dans sa version en vigueur, formule cette obligation sans ambiguïté : l’émission, la transmission et la réception des factures électroniques « s’effectuent en recourant à une plateforme agréée ».

L’imposition de contrats d’adhésion non négociables

Pour pouvoir continuer à facturer et exercer leur activité, les entreprises sont contraintes d’adhérer aux conditions générales fixées par les plateformes agréées. Cette situation soulève des questions sur la liberté de négociation et le consentement des parties.

Les plateformes agréées exercent sous réserve d’une immatriculation officielle auprès de l’administration, nécessitant un dossier technique complet incluant notamment une politique de protection des données conforme au RGPD, une certification ISO/IEC 27001, et un engagement à l’hébergement dans l’Union européenne. Ces exigences, bien que justifiées par des impératifs de sécurité et de conformité, se traduisent par des conditions d’adhésion standardisées que les entreprises ne peuvent pas négocier.

Des professionnels s’interrogent également sur les garanties offertes en matière de protection des données, de cybersécurité et de confidentialité, dès lors que des informations comptables et commerciales sensibles seront confiées à des intermédiaires privés. Cette dépendance technique et contractuelle envers des opérateurs tiers, dont les conditions tarifaires et contractuelles échappent à la négociation individuelle, est perçue par certains comme une forme d’usurpation de consentement.

L’interdiction des supports et modes de validation traditionnels

L’obligation d’emprunter des formats numériques structurés rend de facto illégale la facturation sur support papier ou la signature manuscrite directe pour les transactions B2B concernées. Les cocontractants perdent ainsi la liberté de choisir le support et le canal de transmission de leurs documents commerciaux, même lorsque les deux parties seraient d’accord pour privilégier des méthodes traditionnelles.

Cette uniformisation imposée s’inscrit dans une logique de modernisation administrative et de lutte contre la fraude fiscale, mais elle prive les entreprises de la possibilité d’adapter leurs pratiques facturières à leurs besoins spécifiques ou à leurs contraintes techniques. La réforme ne prévoit pas d’exceptions pour les situations où les parties souhaiteraient recourir à des supports alternatifs, même de manière marginale ou exceptionnelle.

La subordination de la capacité commerciale à l’approbation administrative et technique

La validité et la circulation des factures dépendent désormais du respect de circuits imposés et de la transmission de données à l’administration fiscale. Si une entreprise se voit refuser l’accès aux plateformes agréées ou subit un blocage technique, sa capacité même à contracter et à se faire payer est neutralisée.

Cette dépendance crée une vulnérabilité opérationnelle significative : un dysfonctionnement de la plateforme, un rejet technique ou une suspension administrative peut paralyser l’activité commerciale d’une entreprise, indépendamment de la volonté de ses cocontractants. Cette situation transforme la capacité à facturer en un droit conditionné par le respect de procédures administratives et techniques échappant partiellement au contrôle des parties.

La réforme a d’ailleurs été critiquée à gauche comme à droite, certains y voyant une charge supplémentaire pour les plus petites structures, malgré sa présentation officielle comme une simplification administrative. Des questions écrites ont été déposées par des députés, soulignant les interrogations des professionnels sur les garanties offertes en matière de protection des données et de confidentialité.

Une réforme qui divise

La facturation électronique obligatoire marque une étape dans la transformation digitale des entreprises françaises et facilite la modernisation administrative, mais elle soulève des interrogations techniques, juridiques et organisationnelles auxquelles il est opportun de se préparer. Plus de dix millions d’assujettis à la TVA basculent dans ce nouveau régime à partir de septembre 2026, avec des obligations différenciées selon la taille de l’entreprise et la nature des opérations.

Les critiques formulées à l’encontre de cette réforme touchent à des principes fondamentaux du droit commercial et de la liberté d’entreprendre. Elles interrogent l’équilibre entre les impératifs de lutte contre la fraude fiscale, de modernisation administrative et de protection des libertés économiques individuelles. Le débat reste ouvert sur la proportionnalité de ces mesures et sur leurs conséquences à long terme pour l’autonomie des entreprises dans leurs relations commerciales. En tant qu’expert en finance d’entreprise on ne peut rester que dubitatif sur l’intrusion de l’Etat dans la vie économique.