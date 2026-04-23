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vendredi 24 avril 2026

PrÃ¨s de 12 millions de donnÃ©es volÃ©es Ã  lâ€™ANTS : lâ€™Ã‰tat veut maintenant imposer la facturation Ã©lectronique aux professionnels

Temps de lecture : 2 minutes

Entre 12 et 13 millions de donnÃ©es dÃ©tenues par l’ANTS (Agence Nationale des Titres SÃ©curisÃ©s), lâ€™agence Ã©tatique chargÃ©e des cartes dâ€™identitÃ©, des passeports biomÃ©triques ou encore des permis de conduire, sont mises aux enchÃ¨res sur le darknet depuis plusieurs semaines. Identifiant de connexion, civilitÃ©, nom et prÃ©nom, adresse Ã©lectronique, date de naissance, identifiant unique du compteâ€¦ Seraient Ã©galement concernÃ©es lâ€™adresse postale, le lieu de naissance et le numÃ©ro de tÃ©lÃ©phone. En mars, lâ€™ANTS affirmait quâ€™aucune intrusion n’avait Ã©tÃ© identifiÃ©e au sein de ses systÃ¨mes d’information, Â« que ce soit par les services de l’agence ou par ceux du ministÃ¨re de l’IntÃ©rieur Â». Le 15 avril, elle a finalement dÃ©tectÃ© une attaque Â« pouvant impliquer une divulgation de donnÃ©es issues de comptes particuliers et professionnels Â». De son cÃ´tÃ©, le ministÃ¨re de l’IntÃ©rieur parle de 11,7 millions de donnÃ©es.

Du pain bÃ©ni pour les hackers : phishing ciblÃ© (hameÃ§onnage), qui consiste Ã  envoyer des emails frauduleux ; usurpations dâ€™identitÃ©â€¦ Sur le darknet, lâ€™un dâ€™eux aurait revendiquÃ© lâ€™attaque : Â« Le gouvernement devrait s’en tenir Ã  ce qu’il maÃ®trise le mieux, la gastronomie ! Sa dÃ©fense numÃ©rique semble aussi tendre que ses croissants. Â»

Ce fiasco intervient au pire moment. Lâ€™Ã‰tat pousse en parallÃ¨le la gÃ©nÃ©ralisation de la facturation Ã©lectronique obligatoire, qui vise Ã  centraliser davantage de donnÃ©es â€“ cette fois financiÃ¨res. CoordonnÃ©es bancaires, flux de paiement, factures : tout serait agrÃ©gÃ© au nom de la Â« simplification Â» et de la Â« modernisation Â». Mais lâ€™attaque dont a Ã©tÃ© victime lâ€™ANTS vient ruiner ce discours. Comment exiger des entreprises quâ€™elles confient leurs informations les plus sensibles Ã  des systÃ¨mes que lâ€™Ã‰tat ne parvient pas Ã  sÃ©curiser ? Pour SÃ©bastien Tertrais par exemple, le problÃ¨me nâ€™est pas la facturation Ã©lectronique en tant que telle ; câ€™est sa centralisation. Â« Si un tel dispositif Ã©tait imposÃ© aux dÃ©putÃ©s ou aux sÃ©nateurs, ils seraient les premiers Ã  sâ€™y opposer pour protÃ©ger la confidentialitÃ© de leurs donnÃ©es Â».

Les craintes exprimÃ©es par les entrepreneurs sont parfaitement rationnelles : la centralisation est une porte dâ€™entrÃ©e pour le phishing, les dÃ©tournements de RIB et les cyberattaques ciblÃ©es. Câ€™est un risque systÃ©mique crÃ©Ã© de toutes piÃ¨ces par la puissance publiqueâ€¦ et ce sont les citoyens et les entreprises qui en paieront le prix.

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5 rÃ©ponses

  1. Ah, l’ANTS !
    Un Â Â» machin Â Â» de plus, et une mine d’or d’Ã‰tat pour les nouveaux pirates.

    RÃ©pondre

  2. quel dommage que ladite Â Â» puissance publique Â Â» ne soit pas directement impactÃ© par les dÃ©cisions , souvent hors sol , qu’elle prend ;

    RÃ©pondre

  3. Notre Â«Â puissance publiqueÂ Â» se rÃ©vÃ¨le Ãªtre un ramassis de fonctionnaires aussi idÃ©ologues, prÃ©tentieux qu’incapables et qui mettent les citoyens en grave danger. Sur un autre plan, les mÃªmes constatent aujourd’hui une grave pÃ©nurie d’offre locative qu’ils on eux mÃªme provoquÃ©e avec la mise en place de l’Ã©chelle DPE qui exclut de la location une proportion considÃ©rable de logements pourtant la plupart du temps parfaitement confortables !

    RÃ©pondre

  4. La facturation Ã©lectronique est une folie,

    elle va devenir un centre de violation et de vols des propriÃ©tÃ©s industrielles et commerciales,

    une facture contient tous les Ã©lÃ©ments confidentiels de caractÃ©ristiques, de conditionnement, de tarifs de base, de remises quantitatives, de prix nÃ©gociÃ©s, de conditions de livraisons en franco ou en port payÃ©, etc. pour chaque produits facturÃ©s ;

    ce sera la porte ouverte en grand large pour la concurrence dÃ©loyale des voleurs et entreprises malveillantes ;

    il est URGENT d’abandonner cette folie furieuse.

    RÃ©pondre

  5. Nos dirigeants, totalement incompÃ©tents, ne sont capables que de dÃ©truire la France ! Jamais ne serait-ce qu’une dÃ©cision intelligente et en plus imposÃ©e ! C’est le propre de l’Ã©narcosocialo Ã  l’esprit montÃ© Ã  l’envers !

    RÃ©pondre

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