PrÃ¨s de 12 millions de donnÃ©es volÃ©es Ã  lâ€™ANTS : lâ€™Ã‰tat veut maintenant imposer la facturation Ã©lectronique aux professionnels

Entre 12 et 13 millions de donnÃ©es dÃ©tenues par l’ANTS (Agence Nationale des Titres SÃ©curisÃ©s), lâ€™agence Ã©tatique chargÃ©e des cartes dâ€™identitÃ©, des passeports biomÃ©triques ou encore des permis de conduire, sont mises aux enchÃ¨res sur le darknet depuis plusieurs semaines. Identifiant de connexion, civilitÃ©, nom et prÃ©nom, adresse Ã©lectronique, date de naissance, identifiant unique du compteâ€¦ Seraient Ã©galement concernÃ©es lâ€™adresse postale, le lieu de naissance et le numÃ©ro de tÃ©lÃ©phone. En mars, lâ€™ANTS affirmait quâ€™aucune intrusion n’avait Ã©tÃ© identifiÃ©e au sein de ses systÃ¨mes d’information, Â« que ce soit par les services de l’agence ou par ceux du ministÃ¨re de l’IntÃ©rieur Â». Le 15 avril, elle a finalement dÃ©tectÃ© une attaque Â« pouvant impliquer une divulgation de donnÃ©es issues de comptes particuliers et professionnels Â». De son cÃ´tÃ©, le ministÃ¨re de l’IntÃ©rieur parle de 11,7 millions de donnÃ©es.

Du pain bÃ©ni pour les hackers : phishing ciblÃ© (hameÃ§onnage), qui consiste Ã envoyer des emails frauduleux ; usurpations dâ€™identitÃ©â€¦ Sur le darknet, lâ€™un dâ€™eux aurait revendiquÃ© lâ€™attaque : Â« Le gouvernement devrait s’en tenir Ã ce qu’il maÃ®trise le mieux, la gastronomie ! Sa dÃ©fense numÃ©rique semble aussi tendre que ses croissants. Â»

Ce fiasco intervient au pire moment. Lâ€™Ã‰tat pousse en parallÃ¨le la gÃ©nÃ©ralisation de la facturation Ã©lectronique obligatoire, qui vise Ã centraliser davantage de donnÃ©es â€“ cette fois financiÃ¨res. CoordonnÃ©es bancaires, flux de paiement, factures : tout serait agrÃ©gÃ© au nom de la Â« simplification Â» et de la Â« modernisation Â». Mais lâ€™attaque dont a Ã©tÃ© victime lâ€™ANTS vient ruiner ce discours. Comment exiger des entreprises quâ€™elles confient leurs informations les plus sensibles Ã des systÃ¨mes que lâ€™Ã‰tat ne parvient pas Ã sÃ©curiser ? Pour SÃ©bastien Tertrais par exemple, le problÃ¨me nâ€™est pas la facturation Ã©lectronique en tant que telle ; câ€™est sa centralisation. Â« Si un tel dispositif Ã©tait imposÃ© aux dÃ©putÃ©s ou aux sÃ©nateurs, ils seraient les premiers Ã sâ€™y opposer pour protÃ©ger la confidentialitÃ© de leurs donnÃ©es Â».

Les craintes exprimÃ©es par les entrepreneurs sont parfaitement rationnelles : la centralisation est une porte dâ€™entrÃ©e pour le phishing, les dÃ©tournements de RIB et les cyberattaques ciblÃ©es. Câ€™est un risque systÃ©mique crÃ©Ã© de toutes piÃ¨ces par la puissance publiqueâ€¦ et ce sont les citoyens et les entreprises qui en paieront le prix.