Cyberattaques : les fausses solutions du gouvernement

Après la fuite massive de données ayant touché près de 12 millions de comptes à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), le gouvernement a annoncé un plan d’urgence, 200 millions d’euros supplémentaires et la création d’une « autorité numérique de l’État ». En déplacement le 30 avril, Sébastien Lecornu a insisté sur la gravité de la situation : des administrations et services publics ont été marqués par une multiplication de cyberattaques ces derniers mois, que ce soit le fichier national des comptes bancaires (FICOBA), le Livre de Police Numérique (LPN) ou encore Parcoursup. Mais ils sont loin d’être les seuls concernés : le site FrenchBreaches, qui donne un annuaire complet des violations, cyberattaques et données compromises, permet d’identifier les fuites de données par secteur. Dans la catégorie « service public », on se rend compte que les ministères, agences et administrations sont régulièrement victimes de fuites, avec un impact jugé « élevé », voire « critique ». C’est le cas par exemple de la police nationale via sa plateforme e-campus (176 317 personnnes impactées), de l’Académie de Créteil (243 000), de la plateforme Choisir le Service Public – le portail de recrutement de la fonction publique française (377 000), du ministère des sports (450 000), du ministère de la santé via une base de données liée au COVID-19 (492 000)…

Le premier ministre a reconnu que les systèmes étaient obsolètes et que l’État accumulait une « dette numérique ». Faut-il pour autant créer une énième fonction ministérielle et dépenser des fonds publics supplémentaires ? Tout porte à croire qu’il s’agit, en l’espèce, d’un pur problème d’incompétence et non de moyens financiers. En l’occurrence, le plan d’urgence du gouvernement consiste à identifier et à sécuriser « les systèmes à forts enjeux » (fallait-il attendre une attaque pour se poser la question ?) et à mettre en place des méthodes de sécurité basiques comme l’authentification multifacteur.

La théorie de l’incompétence est d’autant plus plausible que l’enquête sur le piratage de l’ANTS a conduit à l’interpellation d’un jeune de 15 ans sans « compétences techniques particulièrement sophistiquées ». À ce stade, la question n’est plus de savoir combien d’argent injecter dans le système, mais pourquoi les dispositifs existants sont aussi vulnérables. Quoi qu’il en soit, chaque nouvelle attaque informatique montre que l’État, qui prétend aujourd’hui centraliser la facturation électronique au nom de la modernisation, est la dernière entité à laquelle on peut faire confiance pour protéger nos données.