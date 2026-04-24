Le scandale spectaculaire de fuites de donnÃ©es et de cyber-piratage de sites publics franÃ§ais devrait faire la une des mÃ©dias et provoquer un audit gÃ©nÃ©ral de la sÃ©curitÃ© des infrastructures numÃ©riques du pays (il sâ€™agit tout de mÃªme rien de moins que lâ€™obtention illÃ©gale via le portail de l’Agence nationale des titres sÃ©curisÃ©s (ANTS), pour vente sur le darkweb, de donnÃ©es personnelles, identifiant de connexion, civilitÃ©, nom, prÃ©noms, adresse Ã©lectronique, date de naissance, identifiant unique du compte et le cas Ã©chÃ©ant adresse postale, lieu de naissance, tÃ©lÃ©phone, de 12 millions de FranÃ§ais ! ). Or, le gouvernement a oubliÃ© de sâ€™excuser platement et les mÃ©dias ont une rÃ©action minimaliste.

La France nâ€™est toutefois pas la seule Ã Ãªtre touchÃ©e par une fuite de donnÃ©es. Lâ€™Allemagne a en effet reconnu vendredi un piratage Â«Â extrÃªmement prÃ©occupantÂ Â» de la messagerie Signal, en thÃ©orie cryptÃ©e, qui remet en question la sÃ©curitÃ© des communications au sein du Parlement allemand, a admis Berlin vendredi, une cyberattaque qui affecte aussi les milieux diplomatiques, militaires et mÃ©diatiques. La Russie fait figure de suspect numÃ©ro 1, alors que Berlin, principal fournisseur d’aide militaire Ã Kiev avec le Royaume-Uni, accuse Moscou de mener depuis des annÃ©es une campagne de cyberattaques, d’espionnage et de sabotage. Â«Â A l’heure actuelle, personne ne peut dire avec certitude que l’intÃ©gritÃ© des communications des dÃ©putÃ©s est encore garantieÂ Â», a dÃ©clarÃ© Konstantin von Notz, Ã©lu des Verts au Bundestag (chambre basse) et expert des questions de sÃ©curitÃ© nationale.

Le piratage de messagerie Signal s’est fait par hameÃ§onnage ou phishing, une technique consistant Ã se faire passer pour une personne ou un organisme que le destinataire connaÃ®t pour l’inciter Ã communiquer des donnÃ©es personnelles, cliquer sur un lien corrompu ou donner son mot de passe. Le gouvernement du chancelier conservateur Friedrich Merz s’est jusqu’ici refusÃ© de communiquer sur l’ampleur du problÃ¨me. Une porte-parole du ministÃ¨re de l’IntÃ©rieur a indiquÃ© que la cyberattaque a commencÃ© en fÃ©vrier, qu’elle est Â«Â encore en coursÂ Â» et Â«Â probablement menÃ©e par un acteur Ã©tatiqueÂ Â».

L’affaire enfle depuis mercredi, l’hebdomadaire der Spiegel, citant des sources anonymes, ayant rÃ©vÃ©lÃ© que la prÃ©sidente du Bundestag, Julia KlÃ¶ckner, figure des Conservateurs, avait Ã©tÃ© victime d’une telle attaque d’hameÃ§onnage. M. von Notz estime devoir Â«Â rappelerÂ Â» au gouvernement Â«Â l’urgence de renforcer la sÃ©curitÃ© informatique en AllemagneÂ Â», lui reprochant des Â«Â manquements malheureusement massifsÂ Â».

Ces affaires de fuite sont dâ€™autant plus prÃ©occupantes que les gouvernements dâ€™une maniÃ¨re absurde, voire pÃ©rilleuse, exigent la transmission de plus en plus de donnÃ©es personnelles sur des sites publics pour des actes de la vie courante. Ainsi, la Commission europÃ©enne a prÃ©sentÃ© rÃ©cemment, avec lâ€™appui de Paris, un projet visant Ã imposer de scanner sa carte dâ€™identitÃ© avant dâ€™avoir accÃ¨s aux rÃ©seaux sociaux, autorisation prÃ©alable dâ€™inspiration quasi orwellienne, au prÃ©texte de restreindre lâ€™accÃ¨s des mineurs aux rÃ©seaux sociaux. Les cyber-pirates jubilent.