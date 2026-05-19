La Russie, un Etat vassal de la Chine

Le président chinois Xi Jinping reçoit ce mercredi son homologue russe, Vladimir Poutine, quelques jours après Donald Trump, tout un symbole du rôle central joué par Pékin dans la géopolitique mondiale actuellement. Signe de l’étroitesse des liens (on pourrait d’ailleurs parler d’une dépendance de la Russie compte tenu de la nouvelle donne provoquée par la guerre en Ukraine), il s’agit de la 25ème visite de Vladimir Poutine en Chine.

Les deux hommes, au pouvoir ensemble depuis plus de 13 ans, interagissent régulièrement, à la faveur de sommets internationaux, d’appels, de messages d’anniversaire ou de condoléances. Officiellement, le partenariat entre Moscou et Pékin sert à consolider une « amitié infinie et éternelle », même si aucune alliance militaire en bonne et due forme ne fait partie du paquet, la Chine rechignant traditionnellement à s’engager à défendre les armes à la main un allié.

Isolée par les Occidentaux, la Russie a vu s’approfondir sa dépendance économique de la Chine, devenue le principal acheteur du pétrole russe sous sanctions. Et Pékin n’a jamais condamné Moscou pour son invasion de l’Ukraine.