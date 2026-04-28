Le Canada crÃ©e un fonds souverain et retarde la signature dâ€™un accord commercial avec les Etats-Unis

Le Premier ministre MarkÂ CarneyÂ a annoncÃ© lundi la crÃ©ation du tout premier fonds souverain du Canada, d’une dotation de 25 milliards de dollars canadiens (18,3 milliards de dollars), derniÃ¨re initiative en date visant Ã renforcer la souverainetÃ© Ã©conomique du Canada contre les chocs Ã©conomiques mondiaux.

Lors du lancement du fonds, M.Â CarneyÂ a Ã©voquÃ© l’exemple de la NorvÃ¨ge –qui, tout comme le Canada, dispose de vastes ressources naturelles– mais qui, depuis plusieurs dÃ©cennies, consacre une partie de ses recettes Ã©nergÃ©tiques Ã la constitution d’une richesse nationale Ã long terme et Ã la protection du pays contre les chocs Ã©conomiques mondiaux.

BaptisÃ© Â«Â Canada Strong FundÂ Â», ce fonds, qui rÃ©unira des investissements publics et privÃ©s orientÃ©s vers des projets liÃ©s Ã l’Ã©nergie, aux matiÃ¨res premiÃ¨res critiques et aux infrastructures, aura pour objectif de soutenir les grands projets que le Premier ministre canadien juge essentiels pour rÃ©duire Ã©galement la dÃ©pendance Ã©conomique du Canada vis-Ã -vis des Ã‰tats-Unis au cours des prochaines dÃ©cennies.

Â«Â Les Ã‰tats-Unis ont changÃ©. C’est leur droit, et nous nous adaptons. C’est notre devoirÂ Â», a dÃ©clarÃ© le Premier ministre Ã Ottawa, alors que son gouvernement s’apprÃªte Ã mener des nÃ©gociations commerciales tendues avec l’administration du prÃ©sident amÃ©ricain Donald Trump. Mark Carney a dÃ©clarÃ© mardi quâ€™il nâ€™Ã©tait pas pressÃ© de signer un accord avec les Ã‰tats-Unis visant Ã allÃ©ger les droits de douane, faisant valoir que les autres gouvernements qui lâ€™avaient fait nâ€™Ã©taient pas satisfaits des rÃ©sultats, sans citer de noms. Â« De nombreux pays se sont prÃ©cipitÃ©s pour conclure des accords avec les Ã‰tats-Unis. Ces accords ne valaient pas vraiment le papier sur lequel ils Ã©taient Ã©crits Â», a dÃ©clarÃ© le chef du gouvernement canadien.

Donald Trump a menacÃ© de modifier certains accords aprÃ¨s les avoir signÃ©s, comme le pacte avec le Royaume-Uni. Ce qui est de nature en effet Ã douter fortement de lâ€™intÃ©rÃªt dâ€™un engagement signÃ© par lui.

Contrairement Ã de nombreux pays, une grande majoritÃ© des marchandises en provenance du Canada sont actuellement importÃ©es en franchise de droits par les acheteurs amÃ©ricains, grÃ¢ce Ã une exemption prÃ©vue par lâ€™Accord Ã‰tats-Unis-Mexique-Canada signÃ© par Trump en 2020. Le Canada est un Ã©norme fournisseur de pÃ©trole, dâ€™engrais et dâ€™autres matiÃ¨res premiÃ¨res pour les Ã‰tats-Unis, et lâ€™imposition de droits dâ€™importation sur ces produits ne ferait quâ€™accroÃ®tre les pressions inflationnistes aux Ã‰tats-Unis.