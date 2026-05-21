Le mythe d’une croissance chinoise infinie s’essouffle, entre investissement privé en baisse de –5,2 % et demande intérieure faible

Les derniers chiffres viennent d’être publiés – et ils confirment ce que de plus en plus d’observateurs constatent : l’activité économique de la Chine, sous le régime autoritaire de Xi Jinping, montre des signes de fragilité toujours plus visibles.

La production industrielle progresse certes de +5,6 % sur un an, mais en avril, la hausse retombe à +4,1 %, soit son niveau le plus faible depuis juillet 2023. Dans un pays qui représente déjà près de 30 % de la production manufacturière mondiale, ces chiffres suggèrent que le modèle d’expansion industrielle fortement piloté par l’État atteint ses limites.

La demande intérieure, elle aussi, peine à suivre. Les ventes de biens de consommation n’augmentent que de +1,9 % sur les quatre premiers mois de l’année, et seulement +0,2 % sur un an pour le mois d’avril, avec même une baisse mensuelle proche de –0,5 %. L’économie chinoise continue donc de produire un déséquilibre structurel, que les autorités (propagandistes) reconnaissent elles-mêmes de manière indirecte lorsqu’elles évoquent une « forte offre et une demande faible ».

Et que dire de l’investissement ? –1,6 % pour l’investissement total en actifs fixes sur les quatre premiers mois, et –5,2 % pour l’investissement privé. Le secteur immobilier reste particulièrement en crise. Les investissements immobiliers chutent de –13,7 %, les ventes de biens immobiliers neufs de –14,6 %. Par ailleurs, même le tertiaire recule, avec –4,2 % d’investissement. Dans ce contexte, une dynamique notable reste celle des exportations (+11,3 % sur les quatre premiers mois), ce qui montre une dépendance croissante de l’économie chinoise à la demande extérieure.

Le chômage, lui, reste stable à 5,2 % en avril, sans amélioration significative depuis plusieurs années. Finalement, malgré certains indicateurs qui semblent positifs, comme la progression de l’indice de production des services, la lecture globale reste contrastée.

Comme le souligne dans un article le prix Nobel d’économie 2024 Daron Acemoglu : « les entreprises chinoises se concentrent de plus en plus sur le maintien dans les bonnes grâces des autorités politiques, plutôt que sur l’innovation ». Il ajoute également : « Cette consolidation du pouvoir survient malgré d’importantes erreurs de Xi qui tirent l’économie vers le bas et affaiblissent le potentiel innovant de la Chine ». Ces analyses rejoignent celles du directeur général adjoint du FMI, Dan Katz, qui a appelé récemment à davantage de flexibilité du marché chinois. Bien que le conflit en Iran puisse jouer un rôle dans ces difficultés, le principal défi de la Chine ces prochaines années sera de réduire profondément son interventionnisme afin que cette dernière continue de prospérer sur le long terme.