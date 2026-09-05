Les Américains paient désormais 75 % plus cher l’aluminium que le reste du monde, et l’acier 64 % plus cher

Pas de surprise. Derrière cette flambée des prix : les droits de douane imposés par Donald Trump qui pénalisent les entreprises qui utilisent ces métaux et, in fine, les consommateurs. Ceux sur les métaux remontent au premier mandat du président américain : ils avaient été fixés initialement à 25 % pour l’acier et à 10 % pour l’aluminium, au nom de la sécurité nationale. Toutefois, sa première administration avait exempté le Canada et le Mexique afin d’atténuer les répercussions négatives pour les entreprises américaines. Peu après son retour le début de son second mandat, l’administration Trump est revenu sur ces exceptions, avant de porter les droits de douane à 50 %.

Face aux plaintes des fabricants américains utilisant de l’acier et de l’aluminium, qui estimaient que ces taxes nuisaient à leur compétitivité mondiale, Washington a décide d’un droit de douane de 25 % sur les importations dites « dérivées » qui en contiennent. Les Américains paient désormais l’aluminium environ 75 % plus cher que le reste du monde. Les prix de l’acier aux États-Unis sont également supérieurs d’environ 64 % à ceux pratiqués en Europe du Nord. Si ces écarts sont si élevés dépassent 50 %, c’est notamment parce que les droits de douane sur les métaux s’ajoutent à d’autres taxes frappant la Chine, premier producteur mondial d’acier et d’aluminium.