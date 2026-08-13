Les plateformes de livraison favorisent la réduction de la délinquance

L’IREF avait déjà souligné le rôle des taxis UBER qui, à leurs débuts, pouvaient exiger des jeunes de banlieue au volant de porter la cravate et d’offrir un service impeccable. Une étude scientifique publiée en 2024, mais toujours d’actualité, souligne les bienfaits des plateformes de livraison telles que Uber Eats, Just Eat, Deliveroo… En étudiant les effets de l’implantation progressive sur le territoire français de ces plateformes, elle observe que l’arrivée d’une plateforme de livraison dans une zone d’emploi accroît les opportunités d’emplois peu qualifiés, comme en témoigne la hausse du nombre de livreurs inscrits. Cette augmentation des opportunités d’emploi s’accompagne d’une réduction significative de la délinquance.

Ces plateformes si décriées par les pouvoirs publics et les syndicats favorisent l’accès à l’emploi des travailleurs peu qualifiés, notamment les jeunes et les migrants, facilitant ainsi leur insertion dans des activités économiques légales. Occupés, disposant d’un revenu, les jeunes sont moins enclins à commettre des délits.

Ce type de travail n’est pas forcément l’idéal. Mais il met le pied à l’étrier. Au surplus, cette offre de travail répond sans doute mieux aux besoins de certains jeunes qui préfèrent un travail plus ou moins indépendant, dans lequel ils se sentent plus libres que dans un emploi salarié classique.

Et si la loi permettait désormais à tous ceux qui le souhaitent de travailler en freelance ?