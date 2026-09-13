Les riches ne restent pas dans l’enfer fiscal français. En effet, selon les données publiées par Henley & Partners dans son tableau Country Wealth Flows 2025, la France enregistre en 2025 un solde net de 800 millionnaires qui ont quitté le pays.
Les riches ne restent pas dans l’enfer fiscal français. En effet, selon les données publiées par Henley & Partners dans son tableau Country Wealth Flows 2025, la France enregistre en 2025 un solde net de 800 millionnaires qui ont quitté le pays.
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