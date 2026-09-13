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lundi 14 septembre 2026

Les riches ne restent pas dans l’enfer fiscal français

Temps de lecture : < 1 minute

Les riches ne restent pas dans l’enfer fiscal français. En effet, selon les données publiées par Henley & Partners dans son tableau Country Wealth Flows 2025, la France enregistre en 2025 un solde net de 800 millionnaires qui ont quitté le pays.

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