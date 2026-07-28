Exode des grandes fortunes : le problème français

Les riches ne restent pas dans l’enfer fiscal français. En effet, selon les données publiées par Henley & Partners dans son tableau Country Wealth Flows 2025, la France enregistre en 2025 un solde net de 800 millionnaires, qui ont quitté le pays.

Le rapport estime que ce solde est associé à un patrimoine total d’environ 4,4 milliards de dollars, qui correspond à la richesse des millionnaires concernés par cette migration.

La France figure ainsi parmi les pays affichant un solde migratoire négatif de millionnaires – et dans le bas du classement des 59 pays étudiés. Seuls le Brésil, la Russie, la Corée du Sud, l’Inde, la Chine et le Royaume-Uni ont enregistrés de pires résultats. À l’inverse, plusieurs États enregistrent des flux positifs, notamment les Émirats arabes unis, qui demeurent la première destination mondiale pour les grandes fortunes, les Etats-Unis ou l’Italie, qui clôture le podium de cette étude.

Henley & Partners souligne que ces flux de richesse sont un indicateur suivi de près, car ils reflètent les choix de résidence des détenteurs de patrimoine privé. Ces décisions peuvent être motivées par une combinaison de facteurs tels que les opportunités économiques, la stabilité politique, la qualité de vie ou le cadre fiscal. Le rapport ne détaille toutefois pas les motivations propres à chaque pays ni les raisons spécifiques des départs observés, même si nous pourrions assez facilement démontrer pourquoi le solde de la France est négatif.

Autre enseignement du rapport : entre 2014 et 2024, le nombre de millionnaires a augmenté de 7 %, en France, qui se situerait donc dans la moyenne basse des pays étudiés en la matière.

Finalement, nous remarquons encore une fois, grâce à cette étude, que la France a une relation assez complexe avec ses riches. Les millionnaires créent des entreprises et des emplois, ils stimulent les classes moyennes. Ils sont essentiels pour notre économie et sa prospérité.