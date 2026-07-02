Les millionnaires n’ont jamais été aussi nombreux

La banque d’investissement UBS a publié son rapport annuel sur la richesse : près d’un million de personnes sont devenues millionnaires en 2025 (plus de 1 200 par jour aux États-Unis). Le patrimoine des ménages a progressé de 10,8 % en 2025 dans le monde, après 4,6 % en 2024 et 4,2 % en 2023. Dans les 56 pays étudiés, qui représentent plus de 92 % de la richesse mondiale, « il n’y a jamais eu autant de millionnaires ».

UBS définit le patrimoine, ou « richesse », comme la valeur des actifs financiers et non financiers (principalement le logement) détenus par les particuliers, déduction faite de leurs dettes. Le rapport rappelle ainsi une évidence : être millionnaire ne signifie pas nécessairement disposer d’un million d’euros sur son compte en banque. Pour une grande partie des ménages, le patrimoine est essentiellement constitué de leur résidence principale. La hausse des prix de l’immobilier suffit à faire entrer de nombreux propriétaires dans la catégorie des millionnaires, sans que leur revenu disponible ait augmenté. En l’occurrence, UBS explique l’augmentation du nombre de millionnaires en 2025 par la bonne tenue des marchés financiers et la hausse de la valeur des actifs non financiers.

Premier constat : la base de la pyramide des patrimoines continue de se réduire. En 2000, près des trois quarts des adultes possédaient un patrimoine de moins de 10 000 dollars. En 2025, ils ne représentaient plus que 42,1 % de la population mondiale, tandis que 41,1 % disposaient désormais d’un patrimoine compris entre 10 000 et 100 000 dollars. Si la tendance se poursuit, cette base devrait disparaître d’ici la fin de la décennie.

Ensuite, la France est le pays de l’UE où le nombre de millionnaires progresse le plus (34 604 nouveaux). Elle en compte désormais presque autant que le Royaume-Uni (environ 2,4 millions), un peu moins que l’Allemagne (2,6) ou le Japon (2,9), mais presque dix fois moins qu’aux États-Unis (plus de 23 millions). Les États-Unis restent dans une catégorie à part : ils concentrent plus de 40 % des millionnaires de la planète (plus de 23 millions) et 44,8 % de ceux créés en 2025, avec plus de 441 000 nouveaux.

Enfin, la France figure d’ailleurs parmi les pays développés où l’écart entre patrimoine moyen et patrimoine médian est le plus faible : le patrimoine moyen n’y est que 2,8 fois supérieur au patrimoine médian, contre 6,2 fois en Suisse, 6,4 fois en Allemagne et près de 10 fois aux États-Unis. Un tel écart rappelle que la fiscalité française produit déjà une redistribution importante et ne favorise pas l’émergence d’« ultra-riches » autant que dans d’autres pays.

Tous ces chiffres ne signifient évidemment pas que la pauvreté a disparu. Ils montrent que, dans une économie mondiale où l’investissement et l’accumulation de capital permettent de s’enrichir, l’enjeu n’est pas de réduire le nombre de « riches » par la taxation, mais de permettre au plus grand nombre d’épargner, d’investir et d’accéder à la propriété.