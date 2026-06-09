Lorsqu’ils sont visionnaires, les entrepreneurs sont des moteurs essentiels de l’innovation, de la prospérité et du progrès de la société.

Des personnalités comme Elon Musk et les fondateurs des géants de la tech sont en première ligne de presque tout ce qui se passe dans le monde. Les infrastructures, les moyens de communication, les technologies de rupture qu’ils créent, révolutionnent l’économie et la société. Bien que globalement bénéfiques et enthousiasmantes, ces évolutions ne laissent cependant pas de susciter des jalousies souvent aveugles, et des inquiétudes.

Jeff Bezos, fondateur d’Amazon et propriétaire du Washington Post, a rejoint ceux qui voient leur destin dans les étoiles. Son entreprise spatiale Blue Origin met au point, en collaboration avec la NASA, d’énormes fusées dans le cadre du programme Artemis, l’objectif étant d’établir un jour des bases habitables sur la Lune. Il a connu un gros revers le 28 mai dernier à Cap Canaveral avec l’explosion de son imposante fusée New Glenn sur le pas de tir, mais cela ne l’arrêtera pas.

Les visionnaires font décoller leur époque

Nous vivons une époque où les médias, les groupes d’intérêts particuliers et les ONG ont la possibilité de faire pression sur ces visionnaires ultra-riches, mais sans avoir toutes les cartes en mains : ils fustigent les profits en ignorant, ou voulant ignorer, leur énorme investissement en temps, en créativité et en prise de risque. Nous devrions nous efforcer d’être plus réalistes, de comprendre pourquoi ils sont nécessaires et les raisons de ce qui devrait nous amener à les respecter.

Les visionnaires ont de grandes idées et savent les transmettre. Ils savent motiver inventeurs, techniciens, spécialistes et sommités pour rendre possibles, par leur travail, des avancées positives. Des échecs, il y en a bien sûr, mais ils font partie du processus de l’innovation, il en a toujours été ainsi. Les visionnaires tracent leur chemin sans demander leur permission à la société ou aux Etats. Chacun son rôle. Dans les sociétés libres ils sont, avec et surtout grâce aux entrepreneurs, les véritables artisans su progrès, l’épine dorsale de toute économie prospère.

Innovation, rupture, finances : les ingrédients des grands progrès

Dans les sociétés libres, un visionnaire ultra-riche a les reins suffisamment solides pour financer l’innovation dans le long terme, en mobilisant éventuellement d’autres investisseurs ainsi que des fonds publics. Les grands projets ont généralement besoin de temps pour se concrétiser, ne sont souvent pas rentables immédiatement et exigent donc une certaine endurance du capital.

Sans atteindre les montants générés aujourd’hui par les géants de la tech, ou jadis par les Rockefeller avec le pétrole, il est encore possible de gagner de l’argent très vite ; mais il est rare que ce soit grâce à des technologies de rupture : c’est plutôt grâce à des idées qui emballent les consommateurs, comme Facebook.

Les États-Unis offrent un écosystème propice aux visionnaires de rupture : esprit d’entreprise, marchés de capitaux profonds, intérêt du public pour le leadership technologique et scientifique, tous ces facteurs créent un cadre stimulant.

Les visionnaires d’hier et d’aujourd’hui

Depuis des siècles, les visionnaires fortunés ont joué un rôle majeur et ont assumé des responsabilités qui ne l’étaient pas moins. Des personnalités de premier plan se sont imposées, dès avant la révolution industrielle et jusqu’à nos Elon Musk ou Jeff Bezos, bouleversant les marchés de détail et le développement technologique.

Au XVIIIᵉ siècle, l’empire des Habsbourg d’Autriche – alors la première puissance d’Europe – protégeait le continent face à un Empire ottoman encore agressif, à un Empire russe nouvellement affirmé et à l’État militaire prussien en plein essor. Il était crucial de disposer d’une force de guerre efficace.

À l’époque, le prince Josef Wenzel de Liechtenstein connaissait une grande réussite économique, car la famille avait mis au point de nouvelles méthodes dans l’agriculture et la manufacture. Le prince était ainsi l’un des hommes les plus riches d’Europe. Il comprit que, si l’Autriche voulait tenir son rang, il lui fallait investir dans une artillerie moderne, fondée sur la science. Il conçut un projet et le finança, permettant à l’Autriche de disposer d’un armement supérieur à tout autre. Il possédait aussi les contacts nécessaires dans les services publics et les hautes sphères, ayant en particulier la faveur de l’Impératrice, qui favorisa l’intégration des nouveaux systèmes à l’armée autrichienne. Sans cette technologie de pointe – dont la balistique fut une percée déterminante – et son application à d’autres domaines, l’Europe aurait eu un autre visage.

L’histoire de l’industrialisation est comparable. Sans les visionnaires du XIXᵉ siècle au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, entre autres, les progrès du chemin de fer, de l’électricité, de la chimie et de l’automobile n’auraient pas eu lieu – ou pas si tôt. C’est grâce à eux que tous les habitants d’Europe et d’Amérique du Nord peuvent aujourd’hui vivre quotidiennement d’une manière qui, il y a cent ans, n’était possible que pour les plus fortunés.

Une puissance jusqu’ici comparable à nulle autre dans le passé

Nous entrons aujourd’hui dans une phase entièrement nouvelle avec ces personnalités que nous avons déjà évoquées, Jeff Bezos et surtout Elon Musk, auxquelles il faudrait ajouter Peter Thiel… et bien d’autres. Jeff Bezos, faut-il le rappeler, a totalement transformé le commerce, rendant la distribution moins coûteuse et plus efficace. Le cas d’Elon Musk est hors normes : sans ses systèmes, l’Ukraine n’aurait pas pu résister aux attaques russes. Il regarde désormais plus loin, vers l’espace, et pousse le secteur public à le suivre. Des magnats comme lui ont maintenant le pouvoir d’influencer la marche du monde au plus haut niveau. Nos responsables politiques ont tendance à les critiquer plus qu’à les louer. Sous prétexte de vouloir avant tout protéger, ils cultivent une médiocrité soucieuse surtout de petits intérêts politiques à très court terme, qui a peu de chances de nous mener à la prospérité. Le progrès, ce sont les visionnaires, leur prescience et leur fortune, qui en ont les clés.

Lire l’article en anglais sur le site du GIS