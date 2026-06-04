Les subventions chinoises à l’industrie sont jusqu’à 8 fois plus élevées que les subventions dans les autres pays de l’OCDE

Les subventions industrielles ont atteint en 2024 un niveau exceptionnel. Selon la base de données MAnufacturing Groups and Industrial Corporations (MAGIC) de l’OCDE (qui comprend 525 entreprises industrielles parmi les plus grandes du monde), les subventions industrielles représentent 108 milliards de dollars pour les 15 grands secteurs manufacturiers étudiés, soit 1,3 % du chiffre d’affaires des entreprises concernées. Sur la période 2023-2024, le niveau est le deuxième plus élevé jamais enregistré depuis la crise financière de 2008-2009.

Ces subventions sont particulièrement présentes en Chine. Les firmes chinoises reçoivent en moyenne entre trois et huit fois plus de soutien public que leurs homologues des pays de l’OCDE sur la période 2005-2024. Dans certains secteurs stratégiques, comme les semi-conducteurs, les subventions en Chine ont atteint jusqu’à près de 10 % du chiffre d’affaires des entreprises en 2021 et 2022, contre environ 2 % pour la moyenne mondiale. Ce phénomène a largement créé une asymétrie durable dans les conditions de concurrence mondiale.

Les secteurs les plus subventionnés sont :

Panneaux solaires,

Semi-conducteurs,

Aluminium,

Acier,

Construction navale

Parmi ces industries, les aides publiques jouent un rôle déterminant dans la structure des coûts et des prix. Par exemple, les entreprises dans le domaine des panneaux solaires ont vu les subventions contribuer à une expansion massive des capacités, entraînant ensuite une chute des prix mondiaux, une baisse de rentabilité et même des pertes d’emplois en 2024. Un soutien public élevé traduit généralement un déséquilibre de surproduction et une destruction de valeur. « Le soutien public sous forme de subventions aux activités économiques a le potentiel de fausser les marchés internationaux », d’après l’OCDE.

L’OCDE montre également que les subventions ont un impact sur la dynamique de la concurrence mondiale. Environ 22 % des gains de parts de marché des entreprises entre 2005 et 2023 peuvent être attribués aux subventions reçues. Dans le cas des entreprises chinoises, cette proportion atteint environ 60 % des gains de parts de marché mondiales, montrant bien que la croissance internationale de certaines firmes repose davantage sur le soutien public que sur des gains de productivité ou d’innovation. Selon le rapport : « Bien que les subventions semblent avoir entraîné une augmentation des parts de marché des entreprises, elles n’ont conduit à aucune augmentation significative de leur productivité et de leur rentabilité. »

La montée des subventions industrielles modifie la structure de la concurrence mondiale. Ne garantissant aucunement une meilleure efficacité économique, elles semblent au contraire favoriser des gains de marché artificiels et des surcapacités de production, qui peuvent être dangereuses pour les entreprises sur le long terme. Faussant le marché et fragilisant le domaine de l’industrie, les subventions industrielles doivent être supprimées, et ce même au-delà de l’industrie.