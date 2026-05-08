Marine Tondelier, le clone Vert-rouge de Jean-Luc Mélenchon

De méchantes langues disent depuis longtemps déjà que les Ecologistes ressemblent à des pastèques. La dernière sortie de leur secrétaire nationale confirme que le rouge vermillon tend à éclipser le vert.

Il faut le reconnaître : Marine Tondelier n’est pas en odeur de sainteté à l’Iref (voir par exemple notre pendule qui parlait d’une femme politique « irrécupérable »). Son passage sur Sud Radio n’accroîtra pas sa popularité, loin de là.

C’est en effet à un festival d’incongruités auquel nous avons assisté. La presse aura surtout retenu sa proposition de « congés payés climatiques », à l’image de la réglementation espagnole, mais en mieux : non plus des congés limités, petit bras, à 4 jours par an, des congés de 5 jours, car, comme tout le monde le sait, les conditions climatiques françaises sont beaucoup plus rudes.

Ce n’était pourtant que la face cachée de l’iceberg, si nous pouvons nous exprimer ainsi… La candidate, contestée en interne (L’Opinion, 30 avril 2026), à la primaire de la gauche a virulemment dénoncé TotalEnergies et son PDG. Le corps du délit ? Les « superprofits » bien évidemment. Peu importe que le terme soit vide de sens, voici l’argumentation de haut vol : « Ils ont acheté au prix classique des barils et en mars ils ont revendu à prix d’or parce que les cours avaient augmenté. Donc, c’est ce qu’on appelle les profiteurs de la guerre ». Un doute assaille cependant l’auditeur : pourquoi les Français se sont-ils alors précipités dans les stations Total ? C’est parce que c’étaient souvent les moins chères… Quant à l’État, il en a tiré également les fruits du fait de l’importance de la taxation des carburants.

Par ailleurs, Marine Tondelier a suggéré de retirer sa Legion d’honneur à Patrick Pouyanné pour « atteinte à l’honneur du pays », rien que cela ! Le PDG de TotalEnergies mis au même rang que le Maréchal Pétain ! Compétence économique, modération de l’argumentation, nuance dans l’expression : la secrétaire nationale des Ecologistes voudrait-elle faire de l’ombre à Jean-Luc Mélenchon ?

On peut d’autant plus se poser la question à la lecture des « 21 priorités communes » pour que la gauche gagne en 2027 dévoilées sur X le 17 avril et passées sous les radars des médias. En voici un florilège, entre incompétence économique, électoralisme et démagogie : augmentation du smic, contribution des « ultra-riches », droit au logement pour tous, Sécurité sociale écologique, « ticket climat » pour les transports en commun, augmentation des salaires des enseignants, amélioration du régime des intermittents du spectacle, planification industrielle, plan national contre la solitude, subventions accrues aux associations féministes, régularisation de tous les sans-papiers et titres de séjour pluriannuels automatiquement renouvelables !

« Je suis persuadée, a-t-elle poursuivi, que ce qui nous manque, ce ne sont ni les idées, ni l’ambition ». Pour ce qui est des dents qui rayent le parquet, nous en sommes convaincus ; pour ce qui concerne les idées, beaucoup moins…