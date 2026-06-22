Les Ecologistes proposent un…congé climatique de cinq jours !

Il faut un certain panache pour répondre à la canicule par un congé. Pas de climatisation, pas de ventilateurs, pas d’isolation : un congé jusqu’à cinq jours justifié par la météo (pardon, le climat). Nous pensions que le débat politique avait touché le fond ; EELV nous a prouvé le contraire. À défaut de pouvoir faire voter une loi, le parti a lancé une pétition, chiffres de l’OMS à l’appui. Le congé climatique serait une nécessité car « personne ne devrait risquer sa santé ou celle de ses proches simplement pour aller travailler ».

Qu’importe que la durée effective de travail des salariés à temps complet soit l’une des plus faibles d’Europe ; qu’importe le problème des retraites qui nécessite de travailler plus pour assurer l’équilibre du système ; qu’importe la dette publique qui dépasse les 3 000 milliards d’euros et continue de filer ; qu’importe également les solutions pragmatiques à la canicule. La climatisation ? « Il ne faut pas mentir aux gens » a affirmé Marine Tondelier. Pour la secrétaire nationale d’EELV, ce n’est pas une solution miracle, d’autant plus qu’elle impacterait les oiseaux (4min38).

Qui déclenche le précieux congé climatique ? Le salarié qui trouve qu’il fait « un peu lourd » ? Météo-France par SMS ? Et qui paie ? Marine Tondelier balaie d’un revers de main toutes ces questions posées par des éditorialistes « de droite » et « d’extrême droite » déconnectés de la réalité, tellement déconnectés qu’ils profitent des plateaux télé climatisés. Le financement n’est pas un sujet : cela fait longtemps qu’EELV plaide pour un ISF climatique afin de faire contribuer « ceux qui participent le plus au changement climatique ».

Reconnaissons à la proposition une vraie cohérence : le congé climatique ne tombe pas du ciel. Avant lui est arrivée l’idée d’un congé menstruel ou encore d’un congé pour deuil d’un animal de compagnie. Dans la lignée du socialisme sauce paternaliste, les Écologistes ne traitent pas les citoyens comme des adultes responsables, mais comme des pupilles trop fragiles pour savoir quand s’absenter ou adapter leurs horaires de travail. Une chose est sûre cependant : le poids médiatique d’EELV semble décorrélé de son poids électoral, en témoignent ses résultats aux dernières élections municipales.