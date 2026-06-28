DGS Direction Générale de la Santé 1956 Actif renforcé Chargée de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de santé publique, de la veille et de la sécurité sanitaire.

DGOS Direction Générale de l’Offre de Soins 2010 Actif Élaboration, pilotage et évaluation de la politique de l’offre de soins, en fonction des objectifs et priorités de la politique de santé.

ARS Agences Régionales de Santé 2010 Actif débat sur leur suppression Pilotage au niveau régional des politiques de santé.

ANSM Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé 2012 Actif Informer et échanger avec les personnes, faciliter l’accès à l’innovation thérapeutique, assurer la sécurité des produits de santé.

ANSES Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 2010 Actif Évaluer les risques sanitaires dans les domaines de l’alimentation, de l’environnement et du travail, pour éclairer la décision publique.

SPF Santé Publique France 2016 Actif affaibli Améliorer et protéger la santé des populations.

INCa Institut National du Cancer 2004 Actif Coordonner les actions de lutte contre le cancer : prévention, dépistage, soins et recherche.

EFS Établissement Français du Sang 2000 Actif Opérateur civil unique de la transfusion sanguine : collecte, qualifie et distribue les produits sanguins, et promeut le don de sang.

ABM Agence de la Biomédecine 2005 Actif Encadrer le prélèvement et la greffe d’organes, de tissus et de cellules, l’assistance médicale à la procréation, l’embryologie et la génétique humaines.

HAS Haute Autorité de Santé 2004 Actif Développer la qualité dans le champ sanitaire, social et médico-social.

HCSP Haut Conseil de la Santé Publique 2007 Actif Le HCSP a pour missions : • contribuer à l’élaboration, au suivi annuel et à l’évaluation pluriannuelle de la Stratégie nationale de santé ; • fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de santé publique ; • contribuer à l’élaboration d’une politique de santé de l’enfant globale et concertée…

CNS Conférence Nationale de Santé 1996 Actif Organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé. La CNS exerce trois missions : • formuler des avis ou propositions en vue d’améliorer le système de santé publique ; • élaborer chaque année un rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé ; • contribuer à l’organisation de débats publics sur les questions de santé.

CTV Commission Technique des Vaccinations 2017 Actif La Commission technique des vaccinations a pour missions : • assurer la veille scientifique sur les évolutions et les perspectives en matière de vaccins ; • élaborer la stratégie vaccinale en fonction des données épidémiologiques et d’études bénéfice-risque (individuel et collectif) et médico-économiques ; • proposer des adaptations des recommandations et obligations vaccinales pour la mise à jour du calendrier vaccinal.

CCNE Comité Consultatif National d’Éthique 1983 Actif Rendre des avis sur les questions éthiques soulevées par les progrès de la connaissance en biologie, médecine et santé.

HCAAM Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie 2003 Actif Analyser le système d’assurance maladie et formuler des propositions pour son évolution et sa soutenabilité.

CCS Centre de Crises Sanitaires 2024 Actif nouveau Gestion des crises sanitaires.

Conseil scientifique Covid-19 2020 Inactif dissous en 2022 Éclairer la décision publique pendant la crise du Covid-19 par une expertise scientifique indépendante.

COVARS Comité de Veille et d’Anticipation des Risques Sanitaires 2022 Actif Veille, anticipation et conseil sur les risques sanitaires, dans une approche « Une seule santé ».

COSV Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale 2020 Inactif n’existe plus en 2026 Créé en décembre 2020 durant la crise du Covid-19 sous la présidence du professeur Alain Fischer, afin d’émettre des avis sur les politiques de vaccination.

CNAM Caisse Nationale de l’Assurance Maladie 1967 Actif Définir et piloter au niveau national la politique d’assurance maladie ; gestion du risque ; tête de réseau des CPAM.

CEPS Comité Économique des Produits de Santé 2000 Actif Fixer les prix des médicaments et les tarifs des dispositifs médicaux remboursables.

ANAP Agence Nationale d’Appui à la Performance 2009 Actif Appuyer les établissements de santé et médico-sociaux dans l’amélioration de leur performance et de leur organisation.

ATIH Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation 2000 Actif Collecter et analyser les données d’activité hospitalière (PMSI) et contribuer à la construction des tarifs hospitaliers.

ANDPC Agence Nationale du Développement Professionnel Continu 2016 Actif suppression à l’étude Piloter et co-financer le développement professionnel continu (formation continue obligatoire) des professionnels de santé.

EHESP École des Hautes Études en Santé Publique 2006 Actif Former les cadres et dirigeants de la santé publique et conduire des activités de recherche et d’expertise.