Nous ne savons pas encore le nombre exact des décès causés par la canicule. Nous savons seulement qu’elle a déjà fait des victimes. Nous savons aussi que la seule solution pour protéger les plus vulnérables – les enfants et les personnes âgées – c’est la climatisation. Pourtant, les décideurs politiques, comme s’ils étaient effrayés par les écologistes, sont toujours en train de débattre à propos de la climatisation. Ils comptent sûrement sur le nombre d’organisme de santé au service des Français. En pleine épidémie du Covid, nous avions, dans un article, recensé les organismes publics et para-publics qui s’occupaient de la crise sanitaire. Il y en avait plus d’une dizaine et leur nombre n’a pas empêché (a même favorisé, on peut le soupçonner) un grand désordre, une pénurie de masques, une pénurie de vaccins. Nous avons voulu actualiser et compléter cet article : cette fois, nous n’avons trouvé « que » six organismes concernés directement ou indirectement par la canicule (DGS, CCS, Santé publique France, ARS, DGOS et CNAM) mais… plus d’une vingtaine au total qui veillent sur notre santé ! Il est intéressant de noter qu’ils ont en très grande majorité été créés à partir des années 2000. La santé des Français était-elle moins importante avant aux yeux de nos gouvernants ? Ou s’en souciaient-ils moins ? Il n’existe aucune statistique qui montrerait que nous nous portions moins bien avant que l’on juge indispensable de nous tâter ainsi le pouls de toutes les manières. Ces « machins », qui ne peuvent pas remplacer la climatisation, coûtent plusieurs milliards d’euros, les fonds provenant de sources multiples. Un gisement d’économies possibles.
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Organisme
|Création
|Statut en 2026
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Missions clés
|DGS
Direction Générale de la Santé
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1956
|Actif
renforcé
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Chargée de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de santé publique, de la veille et de la sécurité sanitaire.
|DGOS
Direction Générale de l’Offre de Soins
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2010
|Actif
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Élaboration, pilotage et évaluation de la politique de l’offre de soins, en fonction des objectifs et priorités de la politique de santé.
|ARS
Agences Régionales de Santé
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2010
|Actif
débat sur leur suppression
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Pilotage au niveau régional des politiques de santé.
|ANSM
Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé
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2012
|Actif
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Informer et échanger avec les personnes, faciliter l’accès à l’innovation thérapeutique, assurer la sécurité des produits de santé.
|ANSES
Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
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2010
|Actif
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Évaluer les risques sanitaires dans les domaines de l’alimentation, de l’environnement et du travail, pour éclairer la décision publique.
|SPF
Santé Publique France
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2016
|Actif
affaibli
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Améliorer et protéger la santé des populations.
|INCa
Institut National du Cancer
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2004
|Actif
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Coordonner les actions de lutte contre le cancer : prévention, dépistage, soins et recherche.
|EFS
Établissement Français du Sang
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2000
|Actif
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Opérateur civil unique de la transfusion sanguine : collecte, qualifie et distribue les produits sanguins, et promeut le don de sang.
|ABM
Agence de la Biomédecine
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2005
|Actif
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Encadrer le prélèvement et la greffe d’organes, de tissus et de cellules, l’assistance médicale à la procréation, l’embryologie et la génétique humaines.
|HAS
Haute Autorité de Santé
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2004
|Actif
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Développer la qualité dans le champ sanitaire, social et médico-social.
|HCSP
Haut Conseil de la Santé Publique
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2007
|Actif
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Le HCSP a pour missions :
• contribuer à l’élaboration, au suivi annuel et à l’évaluation pluriannuelle de la Stratégie nationale de santé ;
• fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de santé publique ;
• contribuer à l’élaboration d’une politique de santé de l’enfant globale et concertée…
|CNS
Conférence Nationale de Santé
|1996
|Actif
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Organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé. La CNS exerce trois missions :
• formuler des avis ou propositions en vue d’améliorer le système de santé publique ;
• élaborer chaque année un rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé ;
• contribuer à l’organisation de débats publics sur les questions de santé.
|CTV
Commission Technique des Vaccinations
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2017
|Actif
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La Commission technique des vaccinations a pour missions :
• assurer la veille scientifique sur les évolutions et les perspectives en matière de vaccins ;
• élaborer la stratégie vaccinale en fonction des données épidémiologiques et d’études bénéfice-risque (individuel et collectif) et médico-économiques ;
• proposer des adaptations des recommandations et obligations vaccinales pour la mise à jour du calendrier vaccinal.
|CCNE
Comité Consultatif National d’Éthique
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1983
|Actif
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Rendre des avis sur les questions éthiques soulevées par les progrès de la connaissance en biologie, médecine et santé.
|HCAAM
Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie
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2003
|Actif
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Analyser le système d’assurance maladie et formuler des propositions pour son évolution et sa soutenabilité.
|CCS
Centre de Crises Sanitaires
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2024
|Actif
nouveau
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Gestion des crises sanitaires.
|Conseil scientifique Covid-19
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2020
|Inactif
dissous en 2022
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Éclairer la décision publique pendant la crise du Covid-19 par une expertise scientifique indépendante.
|COVARS
Comité de Veille et d’Anticipation des Risques Sanitaires
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2022
|Actif
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Veille, anticipation et conseil sur les risques sanitaires, dans une approche « Une seule santé ».
|COSV
Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale
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2020
|Inactif
n’existe plus en 2026
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Créé en décembre 2020 durant la crise du Covid-19 sous la présidence du professeur Alain Fischer, afin d’émettre des avis sur les politiques de vaccination.
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CNAM
Caisse Nationale de l’Assurance Maladie
|1967
|Actif
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Définir et piloter au niveau national la politique d’assurance maladie ; gestion du risque ; tête de réseau des CPAM.
|CEPS
Comité Économique des Produits de Santé
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2000
|Actif
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Fixer les prix des médicaments et les tarifs des dispositifs médicaux remboursables.
|ANAP
Agence Nationale d’Appui à la Performance
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2009
|Actif
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Appuyer les établissements de santé et médico-sociaux dans l’amélioration de leur performance et de leur organisation.
|ATIH
Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation
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2000
|Actif
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Collecter et analyser les données d’activité hospitalière (PMSI) et contribuer à la construction des tarifs hospitaliers.
|ANDPC
Agence Nationale du Développement Professionnel Continu
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2016
|Actif
suppression à l’étude
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Piloter et co-financer le développement professionnel continu (formation continue obligatoire) des professionnels de santé.
|EHESP
École des Hautes Études en Santé Publique
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2006
|Actif
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Former les cadres et dirigeants de la santé publique et conduire des activités de recherche et d’expertise.
|AIS
Agence de l’Innovation en Santé
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2022
|Actif
nouveau
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Coordonner la stratégie nationale d’innovation en santé et piloter le plan « Innovation Santé 2030 ».