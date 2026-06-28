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dimanche 28 juin 2026

Inflation d’organismes qui « s’occupent » de la santé des Français

Temps de lecture : 4 minutes

Nous ne savons pas encore le nombre exact des décès causés par la canicule. Nous savons seulement qu’elle a déjà fait des victimes. Nous savons aussi que la seule solution pour protéger les plus vulnérables – les enfants et les personnes âgées – c’est la climatisation. Pourtant, les décideurs politiques, comme s’ils étaient effrayés par les écologistes,  sont toujours en train de débattre à propos de la climatisation. Ils comptent sûrement sur le nombre d’organisme de santé au service des Français. En pleine épidémie du Covid, nous avions, dans un article,  recensé les organismes publics et para-publics qui s’occupaient de la crise sanitaire. Il y en avait plus d’une dizaine et leur nombre n’a pas empêché (a même favorisé, on peut le soupçonner) un grand désordre, une pénurie de masques, une pénurie de vaccins. Nous avons voulu actualiser et compléter cet article : cette fois, nous n’avons trouvé « que » six organismes concernés directement ou indirectement par la canicule (DGS, CCS, Santé publique France, ARS, DGOS et CNAM) mais… plus d’une vingtaine au total qui veillent sur notre santé ! Il est intéressant de noter qu’ils ont en très grande majorité été créés à partir des années 2000. La santé des Français était-elle moins importante avant aux yeux de nos gouvernants ? Ou s’en souciaient-ils moins ? Il n’existe aucune statistique qui montrerait que nous nous portions  moins bien avant que l’on juge indispensable de nous tâter ainsi le pouls de toutes les manières. Ces « machins », qui ne peuvent pas remplacer la climatisation, coûtent plusieurs milliards d’euros, les fonds provenant de sources multiples. Un gisement d’économies possibles.

 

Organisme

 Création Statut en 2026

Missions clés
DGS

Direction Générale de la Santé

1956

 Actif

renforcé

Chargée de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de santé publique, de la veille et de la sécurité sanitaire.
DGOS

Direction Générale de l’Offre de Soins

2010

 Actif

Élaboration, pilotage et évaluation de la politique de l’offre de soins, en fonction des objectifs et priorités de la politique de santé.
ARS

Agences Régionales de Santé

2010

 Actif

débat sur leur suppression

Pilotage au niveau régional des politiques de santé.
ANSM

Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé

2012

 Actif

Informer et échanger avec les personnes, faciliter l’accès à l’innovation thérapeutique, assurer la sécurité des produits de santé.
ANSES

Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

2010

 Actif

Évaluer les risques sanitaires dans les domaines de l’alimentation, de l’environnement et du travail, pour éclairer la décision publique.
SPF

Santé Publique France

2016

 Actif

affaibli

Améliorer et protéger la santé des populations.
INCa

Institut National du Cancer

2004

 Actif

Coordonner les actions de lutte contre le cancer : prévention, dépistage, soins et recherche.
EFS

Établissement Français du Sang

2000

 Actif

Opérateur civil unique de la transfusion sanguine : collecte, qualifie et distribue les produits sanguins, et promeut le don de sang.
ABM

Agence de la Biomédecine

2005

 Actif

Encadrer le prélèvement et la greffe d’organes, de tissus et de cellules, l’assistance médicale à la procréation, l’embryologie et la génétique humaines.
HAS

Haute Autorité de Santé

2004

 Actif

Développer la qualité dans le champ sanitaire, social et médico-social.
HCSP

Haut Conseil de la Santé Publique

2007

 Actif

Le HCSP a pour missions :

•  contribuer à l’élaboration, au suivi annuel et à l’évaluation pluriannuelle de la Stratégie nationale de santé ;

•  fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de santé publique ;

•  contribuer à l’élaboration d’une politique de santé de l’enfant globale et concertée…
CNS

Conférence Nationale de Santé

 1996 Actif

Organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé. La CNS exerce trois missions :

•  formuler des avis ou propositions en vue d’améliorer le système de santé publique ;

•  élaborer chaque année un rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé ;

•  contribuer à l’organisation de débats publics sur les questions de santé.
CTV

Commission Technique des Vaccinations

2017

 Actif

La Commission technique des vaccinations a pour missions :

•  assurer la veille scientifique sur les évolutions et les perspectives en matière de vaccins ;

•  élaborer la stratégie vaccinale en fonction des données épidémiologiques et d’études bénéfice-risque (individuel et collectif) et médico-économiques ;

•  proposer des adaptations des recommandations et obligations vaccinales pour la mise à jour du calendrier vaccinal.
CCNE

Comité Consultatif National d’Éthique

1983

 Actif

Rendre des avis sur les questions éthiques soulevées par les progrès de la connaissance en biologie, médecine et santé.
HCAAM

Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie

2003

 Actif

Analyser le système d’assurance maladie et formuler des propositions pour son évolution et sa soutenabilité.
CCS

Centre de Crises Sanitaires

2024

 Actif

nouveau

Gestion des crises sanitaires.
Conseil scientifique Covid-19

 

2020

 Inactif

dissous en 2022

Éclairer la décision publique pendant la crise du Covid-19 par une expertise scientifique indépendante.
COVARS

Comité de Veille et d’Anticipation des Risques Sanitaires

2022

 Actif

Veille, anticipation et conseil sur les risques sanitaires, dans une approche « Une seule santé ».
COSV

Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale

2020

 Inactif

n’existe plus en 2026

Créé en décembre 2020 durant la crise du Covid-19 sous la présidence du professeur Alain Fischer, afin d’émettre des avis sur les politiques de vaccination.

CNAM

Caisse Nationale de l’Assurance Maladie

 1967 Actif

Définir et piloter au niveau national la politique d’assurance maladie ; gestion du risque ; tête de réseau des CPAM.
CEPS

Comité Économique des Produits de Santé

2000

 Actif

Fixer les prix des médicaments et les tarifs des dispositifs médicaux remboursables.
ANAP

Agence Nationale d’Appui à la Performance

2009

 Actif

Appuyer les établissements de santé et médico-sociaux dans l’amélioration de leur performance et de leur organisation.
ATIH

Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation

2000

 Actif

Collecter et analyser les données d’activité hospitalière (PMSI) et contribuer à la construction des tarifs hospitaliers.
ANDPC

Agence Nationale du Développement Professionnel Continu

2016

 Actif

suppression à l’étude

Piloter et co-financer le développement professionnel continu (formation continue obligatoire) des professionnels de santé.
EHESP

École des Hautes Études en Santé Publique

2006

 Actif

Former les cadres et dirigeants de la santé publique et conduire des activités de recherche et d’expertise.
AIS

Agence de l’Innovation en Santé

2022

 Actif

nouveau

Coordonner la stratégie nationale d’innovation en santé et piloter le plan « Innovation Santé 2030 ».

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