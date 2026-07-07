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mardi 7 juillet 2026

Le sénateur communiste Ian Brossat veut instaurer une « réquisition climatique »

Temps de lecture : 2 minutes

Il fallait l’inventer. Ian Brossat l’a fait. Après son « grand plan volets », le sénateur communiste va déposer une proposition de loi visant à instaurer une « réquisition climatique ». En cas de vigilance orange ou rouge, les préfets pourraient réquisitionner les lieux privés climatisés inoccupés – centres commerciaux, centres de congrès ou immeubles de bureaux – afin d’y accueillir la population. « On a besoin de mieux partager les lieux de fraîcheur », affirme-t-il. Près d’un tiers des logements parisiens sont de véritables « bouilloires thermiques » et nous ne sommes « pas tous égaux » en cas de températures extrêmes.

On croyait le mot « réquisition » soigneusement rangé au musée et relégué au rang des tickets de rationnement. Le voici tout droit sorti du congélateur idéologique, sous une appellation qui frôle la poésie : la « réquisition climatique ». Le préfet dressera la liste, la mairie cochera les cases et les mètres carrés de certains immeubles – coupables d’être vides et climatisés – seront mis au service du peuple en sueur.

La logique communiste est admirable : lorsque le secteur privé investit dans des équipements efficaces, on ne cherche pas à le copier, mais à le réquisitionner. Pourquoi les centres commerciaux sont-ils climatisés quand tant d’écoles, d’universités, d’EHPAD ou d’hôpitaux ne le sont pas ? Pourquoi moderniser les bâtiments publics quand on peut réquisitionner et prendre des congés climatiques ?

En France, la climatisation continue d’être regardée avec suspicion. Sa consommation énergétique et son impact environnemental sont pourtant surestimés, et son prix a chuté de 97 % depuis 1952. Mais les chiffres importent peu : les génies du ministère de la Santé recommandent d’aérer son logement lorsque les températures baissent et de se « mouiller le corps régulièrement » en cas de canicule. Les Français seraient-ils si spéciaux qu’ils peuvent se passer de la climatisation comme le suggère, non sans ironie, le Wall Street Journal ? Voilà une boutade qui ne risque pas de plaire à des responsables politiques comme Audrey Pulvar, qui ne supporte pas l’idée que des Américains se moquent de nous.

Au fond, cette « réquisition climatique » est un aveu d’échec : lorsqu’un investissement privé fonctionne mieux que le sacro-saint service public, le réflexe n’est pas de s’en inspirer, mais de le collectiviser… sans améliorer durablement la situation des plus fragiles.

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