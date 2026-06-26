Pas de climatisation, s’il vous plaît ! Nous sommes Français !

C’est le titre d’un éditorial ironique qui vient d’être publié dans le Wall Street Journal. Tout en compatissant avec ceux qui subissent des températures approchant ou même dépassant les 40 °C, le journal juge invraisemblable le fait que les pouvoirs publics préfèrent voir leurs citoyens transpirer plutôt que recourir à cette « invention moderne » qui s’appelle la climatisation. Il rappelle que, dans des recommandations faites en mai, lors d’une autre canicule, l’Agence de la transition écologique (ADEME) a ​​indiqué que la climatisation pouvait s’avérer nécessaire pour les personnes âgées, les malades chroniques ou les femmes enceintes. Toutefois, elle ajoutait que « si vous ne pouvez vraiment pas vous en passer, ne l’utilisez que dans une seule pièce de votre logement et ne réglez pas la température en dessous de 26 °C ». Pourquoi ? Parce que la climatisation consomme trop d’énergie et contribue au changement climatique. Mais le gouvernement s’occupe des Français. Son service d’information et l’Assurance maladie ont des astuces pour rester au frais sans climatisation : « Mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour. Portez un chapeau à l’extérieur. Buvez davantage d’eau et essayez les soupes froides ainsi que d’autres aliments riches en eau pour vous aider à rester hydraté. Couvrez vos fenêtres, fermez vos volets, y compris avec des « protections faites maison » en carton. Baissez l’intensité de l’éclairage électrique chez vous et évitez d’utiliser des appareils tels qu’un ordinateur ou un sèche-cheveux susceptibles de dégager de la chaleur. » Autrement dit, isolez-vous et renoncez à vivre normalement. Des recettes choc en effet, quand la plupart des logements se transforment en « bouilloires thermiques » et que les températures à l’intérieur sont aussi élevées qu’à l’extérieur, voire plus !

L’éditorial mentionne aussi que l’Agence de santé publique reconnaît une augmentation importante des passages aux urgences et des hospitalisations liées à la chaleur. Le problème, c’est que même les hôpitaux n’ont pas de climatisation ! La « vertu écologique », conclut le journal, est devenue un danger pour la santé publique. La France n’a pas de quoi en être fière.