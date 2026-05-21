 Pour Les Ecologistes, la « Nature » doit participer à la gouvernance des entreprises !

Après avoir défendu une « Sécurité sociale de l’alimentation », le député écologiste veut que Gaïa soit représentée dans les méchantes entreprises.

Charles Fournier ( à ne pas confondre avec son presque homonyme Charles Fourier, le socialiste utopiste du XIXe siècle, quoique…) s’était déjà distingué avec le dépôt d’une proposition de loi (n° 386, 15 octobre 2024) « visant l’instauration d’une Sécurité sociale de l’alimentation ». Le député écologiste vient de récidiver avec le dépôt d’une proposition de loi (n° 2568, 3 mars 2026) « visant à représenter la nature en entreprise ».

De manière piquante, alors que l’on anathématise habituellement les parlementaires qui recopient les suggestions de certains lobbies, nul ne sera choqué de constater que cette proposition singe le travail de plusieurs associations et une étude de l’Institut Rousseau (Jean-Jacques, pas Sandrine), intitulée Repenser la nature en entreprise (24 février 2026), qui parle d’un « contexte d’épuisement du capitalisme libéral et des référentiels (sic) hérités de la Modernité occidentale ».

La proposition Fournier part de l’idée que la rénovation de la « démocratie au travail » est incomplète et qu’il convient d’ « élargir le cercle de celles et ceux qui participent à la définition de l’intérêt de l’entreprise ». Il s’agit de « questionner le primat des intérêts humains dans la gestion des affaires et notamment le primat des intérêts actionnariaux, comme le montrent les multiples jurisprudences faisant la part belle à la liberté d’entreprendre et aux droits des actionnaires (quelle horreur !) ». Or, les règles actuelles « ne permettent pas de conférer à la Nature (avec une majuscule svp) et à ses représentants un pouvoir significatif dans la gouvernance des entreprises ». Aussi la proposition entend-elle représenter la nature dans le dialogue social, les conseils d’administration et les assemblées d’actionnaires. La nature deviendrait « syndiquée », « administrative » et « actionnaire ».

Ce faisant, la proposition témoigne d’un cocktail détonnant, à vrai dire fort peu original chez les écologistes contemporains : un mélange d’antihumanisme, d’animisme, d’atavisme social et de holisme, autrement dit d’anti-individualisme. Elle constitue également un massacre de la notion de droit de l’homme. En effet, les droits ne sont ni donnés, ni conquis, ils appartiennent consubstantiellement à un être et cet être ne peut qu’être humain, n’en déplaise à nos Verts-rouges. Enfin, la proposition politise l’entreprise, et elle efface encore plus la frontière entre l’État et la société civile.

Un point a particulièrement retenu notre attention, même si, là encore, il n’avait rien de surprenant au regard des élucubrations contemporaines des khmers verts (pour paraphraser le regretté Gérard Bramoullé) de par le monde. La proposition prévoit que la nature sera représentée par des administrateurs indépendants dans les conseils d’administration des grandes entreprises et que ces administrateurs seront des personnes morales sous statut d’établissements publics placés sous tutelle ministérielle (l’État donc administrateur d’entreprises privées !) ou d’organismes d’intérêt général. Mais, si la « Nature » a des droits, pourquoi a-telle besoin d’être représentée par des êtres humains ?!