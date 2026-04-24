Non, lâ€™IA ne va pas crÃ©er des millions de chÃ´meurs, au contraireÂ !

Â«Â Lâ€™IA est bonne pour la croissanceÂ Â» titre fiÃ¨rement lâ€™article montrant un homme arborant un sourire enthousiaste. Fabien Curto Millet, chef Ã©conomiste de Google, Ã©tait interviewÃ© par La Tribune Dimanche.

En effet, loin des discours alarmistes et autres Ã©tudes anxiogÃ¨nes, une trÃ¨s rÃ©cente Ã©tude menÃ©e auprÃ¨s de 6000 dirigeants dans quatre pays par Nicholas Bloom, Ã©conomiste de Stanford, rÃ©vÃ¨le que ces derniers sâ€™attendent Ã ce que lâ€™IA dÃ©truise 0,7% des emplois dans les 3 ans, soit 1,75 millions sur les quatre pays. Et non les terribles 20% parfois avancÃ©s.

Mais que dire alors de toutes les suppressions dâ€™emplois attribuÃ©es Ã lâ€™IA (comme dans le conseil ou lâ€™audit aux Etats-Unis lâ€™an dernier)Â ? Â«Â [I]l est plus facile dâ€™accuÂ­ser lâ€™IA que de remettre en quesÂ­tion la perÂ­tiÂ­nence dâ€™un proÂ­duit face Ã son marÂ­chÃ© ou le bien-fondÃ© dâ€™un modÃ¨le Ã©coÂ­noÂ­mique. Lâ€™IA peut parÂ­fois avoir une resÂ­ponÂ­saÂ­biÂ­litÃ©, mais on lâ€™implique trÃ¨s souÂ­vent Ã tortÂ Â» corrige M. Curto Millet.

Et dâ€™ajouterÂ : Â«Â Au sujet du marÂ­chÃ© du traÂ­vail, des prÃ©Â­dicÂ­tions parÂ­fois apoÂ­caÂ­lypÂ­tiques sâ€™expriment quoÂ­tiÂ­dienÂ­neÂ­ment. Ces inquiÃ©Â­tudes sont comÂ­prÃ©Â­henÂ­sibles, compte tenu de la rapiÂ­ditÃ© sans prÃ©Â­cÃ©Â­dent de ce chanÂ­geÂ­ment. Mais je ne les parÂ­tage pas. Toute lâ€™hisÂ­toire Ã©coÂ­noÂ­mique enseigne que la techÂ­noÂ­loÂ­gie est crÃ©aÂ­trice dâ€™emplois.Â Â» Ainsi de lâ€™informatique, qui a crÃ©Ã© plus de 19 millions dâ€™emplois aux Etats-Unis quand il nâ€™en a supprimÃ© que 3,5 millions. Ou de lâ€™automatisation, comme dans le secteur automobile au dÃ©but du XXe siÃ¨cle, oÃ¹ Â«Â [l]es emplois, loin dâ€™Ãªtre supÂ­priÂ­mÃ©s, ont malÂ­grÃ© tout signiÂ­fiÂ­caÂ­tiÂ­veÂ­ment augÂ­mentÃ© dans ce secÂ­teur, parce que le prix des voiÂ­tures a dimiÂ­nuÃ© grÃ¢ce Ã cette proÂ­ducÂ­tiÂ­vitÃ©, entraÃ®Â­nant une hausse de la demande, dâ€™oÃ¹ des embauches imporÂ­tantesÂ Â».

Câ€™est le fameux processus de destruction crÃ©atrice au cÅ“ur du capitalisme, cher Ã Joseph Schumpeter. Le progrÃ¨s technique dÃ©truit de lâ€™emploi, certes, mais en crÃ©Ã© encore plus car en augmentant la productivitÃ© du travail, il le rend encore plus attractif pour lâ€™investissement.

En outre, lâ€™IA rend les travailleurs plus productifs, et dâ€™autant plus les moins productifs.

Cela suppose nÃ©anmoins une politique de concurrence, pour Ã©viter les concentrations et autres abus de position dominantes qui nuisent au progrÃ¨s, ainsi quâ€™une initiative de formation des employÃ©s pour monter en compÃ©tence sur lâ€™IA. Â«Â Il faut aller renÂ­conÂ­trer les gens lÃ oÃ¹ ils sont et orgaÂ­niÂ­ser des forÂ­maÂ­tions en milieu de carÂ­riÃ¨re, car selon une enquÃªte Google-Ipsos aux Ã‰tats-Unis, seuls 14 % des employÃ©s ont reÃ§u une forÂ­maÂ­tion IA de leur employeur entre mars 2025 et mars 2026.Â Â»