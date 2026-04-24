Non, lâ€™IA ne va pas crÃ©er des millions de chÃ´meurs, au contraireÂ !

Â«Â Lâ€™IA est bonne pour la croissanceÂ Â» titre fiÃ¨rement lâ€™article montrant un homme arborant un sourire enthousiaste. Fabien Curto Millet, chef Ã©conomiste de Google, Ã©tait interviewÃ© par La Tribune Dimanche.
En effet, loin des discours alarmistes et autres Ã©tudes anxiogÃ¨nes, une trÃ¨s rÃ©cente Ã©tude menÃ©e auprÃ¨s de 6000 dirigeants dans quatre pays par Nicholas Bloom, Ã©conomiste de Stanford, rÃ©vÃ¨le que ces derniers sâ€™attendent Ã ce que lâ€™IA dÃ©truise 0,7% des emplois dans les 3 ans, soit 1,75 millions sur les quatre pays. Et non les terribles 20% parfois avancÃ©s.
Mais que dire alors de toutes les suppressions dâ€™emplois attribuÃ©es Ã lâ€™IA (comme dans le conseil ou lâ€™audit aux Etats-Unis lâ€™an dernier)Â ? Â«Â [I]l est plus facile dâ€™accuÂser lâ€™IA que de remettre en quesÂtion la perÂtiÂnence dâ€™un proÂduit face Ã son marÂchÃ© ou le bien-fondÃ© dâ€™un modÃ¨le Ã©coÂnoÂmique. Lâ€™IA peut parÂfois avoir une resÂponÂsaÂbiÂlitÃ©, mais on lâ€™implique trÃ¨s souÂvent Ã tortÂ Â» corrige M. Curto Millet.
Et dâ€™ajouterÂ : Â«Â Au sujet du marÂchÃ© du traÂvail, des prÃ©ÂdicÂtions parÂfois apoÂcaÂlypÂtiques sâ€™expriment quoÂtiÂdienÂneÂment. Ces inquiÃ©Âtudes sont comÂprÃ©ÂhenÂsibles, compte tenu de la rapiÂditÃ© sans prÃ©ÂcÃ©Âdent de ce chanÂgeÂment. Mais je ne les parÂtage pas. Toute lâ€™hisÂtoire Ã©coÂnoÂmique enseigne que la techÂnoÂloÂgie est crÃ©aÂtrice dâ€™emplois.Â Â» Ainsi de lâ€™informatique, qui a crÃ©Ã© plus de 19 millions dâ€™emplois aux Etats-Unis quand il nâ€™en a supprimÃ© que 3,5 millions. Ou de lâ€™automatisation, comme dans le secteur automobile au dÃ©but du XXe siÃ¨cle, oÃ¹ Â«Â [l]es emplois, loin dâ€™Ãªtre supÂpriÂmÃ©s, ont malÂgrÃ© tout signiÂfiÂcaÂtiÂveÂment augÂmentÃ© dans ce secÂteur, parce que le prix des voiÂtures a dimiÂnuÃ© grÃ¢ce Ã cette proÂducÂtiÂvitÃ©, entraÃ®Ânant une hausse de la demande, dâ€™oÃ¹ des embauches imporÂtantesÂ Â».
Câ€™est le fameux processus de destruction crÃ©atrice au cÅ“ur du capitalisme, cher Ã Joseph Schumpeter. Le progrÃ¨s technique dÃ©truit de lâ€™emploi, certes, mais en crÃ©Ã© encore plus car en augmentant la productivitÃ© du travail, il le rend encore plus attractif pour lâ€™investissement.
En outre, lâ€™IA rend les travailleurs plus productifs, et dâ€™autant plus les moins productifs.
Cela suppose nÃ©anmoins une politique de concurrence, pour Ã©viter les concentrations et autres abus de position dominantes qui nuisent au progrÃ¨s, ainsi quâ€™une initiative de formation des employÃ©s pour monter en compÃ©tence sur lâ€™IA. Â«Â Il faut aller renÂconÂtrer les gens lÃ oÃ¹ ils sont et orgaÂniÂser des forÂmaÂtions en milieu de carÂriÃ¨re, car selon une enquÃªte Google-Ipsos aux Ã‰tats-Unis, seuls 14 % des employÃ©s ont reÃ§u une forÂmaÂtion IA de leur employeur entre mars 2025 et mars 2026.Â Â»