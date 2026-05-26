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mardi 26 mai 2026

Pierre Gattaz – Gagnez plus, c’est maintenant !

Temps de lecture : < 1 minute

Contrepoints a eu le plaisir de recevoir Pierre Gattaz, entrepreneur engagé depuis plus de 30 ans dans la défense et le développement de l’entreprise en France et en Europe, ancien président du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) et auteur du livre « Gagnez plus, c’est maintenant ! ».

Retrouvez son ouvrage aux éditions Fayard.

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