Poutine assassine encore un opposant… sur le territoire européen

L’information n’a pas fait la Une des médias. Pourtant, il s’agit d’un fait extrêmement grave. Un caricaturiste russe, connu sous le pseudonyme de Semyon Skrepetsky, a été tué alors qu’il promenait son chien à Biała Podlaska, une ville polonaise proche de la frontière biélorusse. Il a reçu cinq balles dans la tête, dans la poitrine et le dos. Clairement il s’agit d’un assassinat perpétré par un professionnel. La victime est très connue dans le monde russe pour ses dessins épinglant Poutine ainsi que d’autres dictateurs comme Loukachenko et Kadyrov. Il avait fui la Russie en 2021 et choisi de s’installer en Pologne. Les autorités polonaises affirment l’avoir averti d’une menace d’assassinat et lui avoir proposé une protection, qu’il avait refusée. La semaine dernière, Skrepetsky avait même participé à une manifestation devant l’ambassade de Russie à Berlin pour protester contre la guerre en Ukraine. Un suspect muni d’un passeport georgien a déjà été arrêté et le gouvernement polonais recherche le ou les commanditaires. Mais il n’y a pas vraiment de doute sur le nom de celui qui a donné l’ordre. Depuis son arrivée au pouvoir, Poutine assassine ou enferme les opposants ou les journalistes qui le critiquent. Selon l’International Centre for Counter-Terrorism, la Russie est liée à plus de dix autres assassinats, tentatives d’assassinat ou complots survenus en Europe depuis 2018. Il y a eu l’assassinat de l’ex-espion Alexandre Litvinenko en 2006 au Royaume-Uni, empoisonné au polonium 210 par les agents Dimitri Kovtoun et Andreï Lougovoï. Il y a eu celui d’un opposant au Kremlin en 2019, abattu par un tueur à gages russe dans un parc public de Berlin. On se souvient également de Dawn Sturgess, cette Britannique décédée en 2018 après avoir manipulé un faux flacon de parfum contaminé par le Novichok, un agent neurotoxique de qualité militaire que des tueurs russes avaient utilisé pour tenter de tuer l’ancien agent du renseignement Sergueï Skripal, avant de s’en débarrasser dans une poubelle. Les assassinats sont encore plus nombreux sur le territoire russe.

Les agents du Kremlin agissent partout en toute impunité, chez eux, en Europe, dans les pays de l’OTAN. C’est aussi une guerre sur nos propres terres que mène Poutine.