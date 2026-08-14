Poutine interdit le seul parti antiguerre de Russie

Embourbé dans la guerre en Ukraine, humilié par les bombardements ukrainiens sur le territoire russe, Poutine se prépare pour les élections parlementaires qui auront lieu en septembre. Il va de soi que les résultats sont déjà connus. En revanche, il sera intéressant de mesurer l’ampleur de sa victoire. Sur la liste des onze partis en lice, validée en juillet par la Commission centrale de Russie, le parti présidentiel « Russie unie » est inscrit en tête. On trouve aussi quatre partis qui se réclament d’une « opposition constructive », parfois critique du Kremlin mais qui globalement le soutiennent, notamment dans la guerre en Ukraine ; ainsi que deux partis communistes, un parti pour les retraités, le parti ultranationaliste Rodina et le parti « Peuple nouveau », qui se présente comme un parti moderne de la jeunesse.

Le plus intéressant est le deuxième parti inscrit sur la liste : il se nomme labloko, ce qui signifie « Pomme » et il est le seul qui s’oppose à la guerre. C’est un parti ancien, dont les origines remontent à l’époque de Boris Eltsine. Il a déjà dévoilé son slogan de campagne : « Pour la paix et la liberté ! Pour une vie sans peur ! ». Iabloko a qualifié la guerre en Ukraine de « crime grave » et a milité pour « un cessez-le-feu, la diplomatie et la paix ! » Ses vidéos, qui reprennent le slogan, sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux. Ce qui n’a pas manqué d’attirer l’attention du pouvoir. En tout début de semaine, la Commission électorale a finalement recommandé de ne pas envoyer le bulletin à l’imprimerie : « Ne vous précipitez pas, des modifications pourraient être apportées. » Presque simultanément, la Cour suprême russe a ordonné que labloko soit exclu du scrutin de septembre. Raison officielle : « Violation de droits d’auteur ».

Le Kremlin a fait taire la seule voix anti-guerre du pays, qui aurait pu troubler les élections. D’une manière ou d’une autre, Poutine s’est toujours débarrassé des opposants qui deviennent encombrants. On ne serait peut-être pas trop étonné si, dans les mois qui viennent, le leader du parti, Nikolaï Rybakov, tombait malencontreusement d’une fenêtre ou buvait une décoction de racines mortelles présentée comme du thé… Ainsi va la vie politique en Russie.