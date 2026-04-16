Rencontres historiques entre les reprÃ©sentants du Liban et dâ€™IsraÃ«l

Une rencontre historique, avec une France malheureusement hors-jeu des nÃ©gociations pour lâ€™avenir dâ€™un pays avec qui elle a eu et a encore des relations historiques Ã©troites. Lâ€™ambassadrice du Liban Ã Washington, Nada Hamadeh Mouawad et l’ambassadeur israÃ©lien Yehiel Leiter, se sont rencontrÃ©s mercredi soir sous lâ€™Ã©gide du secrÃ©taire dâ€™Etat amÃ©ricain,Â Marco Rubio, pour amorcer le dÃ©but de nÃ©gociations en vue dâ€™une normalisation des relations entre leurs deux pays, techniquement en guerre depuis 1948. La derniÃ¨re rencontre de ce niveau remontait Ã â€¦ 1993.

Par ailleurs, le Premier ministre israÃ©lien Benjamin Netanyahu Â«Â va parlerÂ Â» avec le prÃ©sident libanais Joseph Aoun, a dÃ©clarÃ© jeudi la ministre israÃ©lienne de l’Innovation, Gila Gamliel. Â«Â Le Premier ministre va parler pour la premiÃ¨re fois avec le prÃ©sident du Liban aprÃ¨s de si nombreuses annÃ©es de rupture totale du dialogue entre les deux pays, a dÃ©clarÃ© Mme Gamliel sans prÃ©ciser exactement quand et comment les deux hommes allaient s’entretenir. Â«Â Un processus historique est en train de se produire ici Ã tous les Ã©gards pour Ã©radiquer la menace du mouvement islamiste libanais HezbollahÂ Â», a-t-elle ajoutÃ©. Jamais des chefs dâ€™Etat ou de gouvernement israÃ©lien et libanais ne se sont parlÃ© directement. Donald Trump a prÃ©cisÃ© que cet Ã©ventuel accord n’entrait pas dans le cadre des nÃ©gociations entre les Etats-Unis et l’Iran visant Ã obtenir une fin durable du conflit au Moyen-Orient, dÃ©clenchÃ© le 28 fÃ©vrier par une attaque israÃ©lo-amÃ©ricaine contre l’Iran. Une trÃªve est en vigueur depuis le 8 avril.

Le Hezbollah, qui a entraÃ®nÃ© leÂ LibanÂ dans la guerre dÃ©but mars aprÃ¨s avoir attaquÃ© IsraÃ«l en reprÃ©sailles Ã l’offensive israÃ©lo-amÃ©ricaine contre TÃ©hÃ©ran, a dÃ©noncÃ© les discussions entre les deux pays, les qualifiant de Â«Â capitulationÂ Â».

La France est Ã lâ€™Ã©cart des nÃ©gociations Ã la demande dâ€™IsraÃ«l, ce qui ne semble au demeurant pas avoir chagrinÃ© le gouvernement libanais, en raison de la complaisance de lâ€™ElysÃ©e envers le Hezbollah, prÃ©sentÃ© comme une Â«Â force de stabilisation au LibanÂ Â», contre toute Ã©vidence. Cette milice terroriste a, au contraire, mis en coupe rÃ©glÃ© ce pays de dix millions dâ€™habitants qui Ã©tait jusquâ€™Ã la guerre civile de 1974 prÃ©sentÃ© comme la Suisse du Moyen-Orient. On peine mÃªme Ã discerner les rÃ©gions du monde oÃ¹ la politique Ã©trangÃ¨re de Paris est saluÃ©e aujourdâ€™hui, hormis les discours de convenance comme rÃ©cemment au Japon et le dossier ukrainienâ€¦