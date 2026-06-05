Royaume-Uni : les policiers se trompent de coupable

Alors que l’affaire de non-assistance de la police britannique à Henry Nowak, poignardé par un jeune Sikh l’an dernier, continue de faire des vagues au Royaume-Uni, Washington a durement condamné la gestion par Londres de cet évènement, geste très inhabituel envers les affaires intérieures d’un allié à « relation spéciale ». « Le formatage idéologique et les pratiques policières à deux vitesses sont les symptômes flagrants du déclin de la civilisation », a dénoncé le département d’Etat. « Les Etats-Unis présentent leurs condoléances à la famille d’Henry Nowak et au peuple du Royaume-Uni en ces temps troublés ».

Henry Nowak, 18 ans, est mort le 3 décembre 2025 après avoir été poignardé à cinq reprises alors qu’il rentrait d’une soirée à Southampton, sur la côte sud de l’Angleterre, par un jeune homme sikh, qui avait prétendu auprès des policiers que la victime lui avait adressé des insultes racistes. Ni une ni deux, les policiers n’avaient pas émis le moindre doute sur ces allégations et avait menotté Henry Nowak alors qu’il se vidait de son sang sur le trottoir. La vidéo règlementaire de l’un des quatre policiers (dont trois sont au demeurant toujours en fonction !), diffusée mardi dernier, est totalement accablante. On y entend clairement un des policiers dire à Nowak qui se plaint d’avoir été poignardé et de ne plus pouvoir respirer « On ne te croit pas, mec ».

Le gouvernement britannique a reconnu une erreur de jugement des quatre policiers (cela ressemble plutôt à un conditionnement collectif), mais a vivement critiqué l’opposition, l’accusant de vouloir « instrumentaliser » un fait tragique. Pourtant, Keir Starmer n’avait pourtant pas hésité à fustiger la police américaine lors de l’affaire Georges Floyd, jeune Noir étouffé par des policiers lors d’une interpellation en 2020. On risque d’attendre longtemps avant de voir le Premier ministre britannique se faire filmer un genou par terre pour Henry Nowak. Des dirigeants britanniques ont reconnu mercredi, au lendemain de heurts entre manifestants se plaignant d’une police à deux vitesses et les forces de l’ordre, que les instructions données à la police de prendre comme parole d’Evangile les accusations de racisme étaient peut-être exagérées et pourrait être révisées…