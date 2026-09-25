Sommet Trump-Xi : le faste, et rien d’autre

Comme souvent pour ce genre d’événements, le sommet Xi Jinping-Donald Trump a accouché d’une souris. Même minutieusement préparé à l’avance, il ne pouvait, à vrai dire, en aller autrement, tant les positions géopolitiques sont divergentes sur les dossiers les plus sensibles : Taïwan, l’Iran, la Russie.

Un acquis toutefois : Washington et Pékin sont convenus de prolonger la trêve entre eux, après un échange de salves de droits de douane très contre-productif au printemps 2025. Conclue à Busan fin octobre 2025, elle devait expirer le 10 novembre prochain ; elle est prolongée de deux mois, soit jusqu’au 10 janvier seulement. De quoi enjamber les élections américaines de mi-mandat, notent les observateurs.

Hormis cela, les numéros un chinois et américain ont évoqué à grands traits des sujets importants, comme la responsabilité collective en vue d’empêcher les dérapages de l’intelligence artificielle. Donald Trump a toutefois voulu en rester « exactement au stade actuel » de régulation, à savoir une absence de régulation. Rien de très substantiel, donc.

Le président américain a sorti le grand jeu sur le plan du décorum, avec cérémonie d’arrivée, revue militaire et dîner d’État réunissant le gratin de l’industrie et de la technologie américaines : il s’agissait de rendre la pareille à Xi Jinping, qui l’avait reçu en grandes pompes à Pékin en mai dernier.

Xi Jinping a néanmoins réitéré sa mise en garde contre le « piège de Thucydide », théorie discutable au vu des contre-exemples historiques, selon laquelle le conflit serait inévitable entre une puissance établie et une autre montante, du nom d’un historien de la Grèce antique méditant sur les guerres entre Athènes et Sparte. Il a dit espérer que les États-Unis traiteraient « avec prudence » la question de Taïwan. Bref, pas de changement profond ou durable dans la dynamique structurelle de la rivalité stratégique.