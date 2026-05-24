Trump et les ventes d’armes à Taïwan

La Maison-Blanche souffle le chaud et le froid sur un sujet géopolitique qui passionne peu l’opinion publique européenne, puisqu’il s’agit de Taïwan, petite île située à l’autre bout du monde. Sauf que l’invasion par Pékin de cette démocratie, plausible voire probable dans quelques années, contient les ingrédients d’une guerre entre la Chine et les Etats-Unis et en tout état de cause bouleverserait l’industrie des micro-processeurs, dont Taïwan est un leader mondial.

Quelques jours après son retour de Pékin, où le sujet de Taïwan a été évoqué avec un Xi Jinping (ne cachant pas qu’il pourrait déboucher un jour sur un conflit, quoique pas forcément militaire), Donald Trump a annoncé qu’il allait bientôt téléphoner au président de Taïwan, Lai Ching-te. A priori un signal de soutien politique clair, puisque jamais des présidents américains et taïwanais en exercice ne se sont parlés directement depuis que Washington a transféré ses relations diplomatiques de Taipei à Pékin, en 1979.

En revanche, le Pentagone a annoncé peu après que les ventes d’armes américaines à Taïwan, sujet de contentieux entre Washington et Pékin, étaient suspendues en raison des besoins en munitions liées à la guerre au Moyen-Orient (Hung Cao, ministre délégué par intérim à la Marine des Etats-Unis, était interrogé lors d’une audition parlementaire sur une acquisition, actuellement bloquée, de 14 milliards de dollars à destination de Taipeh). Mais la confusion règne, puisque la présidence taïwanaise a déclaré vendredi n’avoir reçu aucune confirmation…