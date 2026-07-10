Ukraine : le vent semble tourner en faveur de Kiev tant sur le champ de bataille que diplomatique

Sur le premier, l’armée ukrainienne tient toujours la ville stratégique de Kostiantynivka, selon des sources indépendantes, malgré des affirmations en sens contraire du Kremlin, et frappe de plus en plus efficacement les raffineries russes grâce aux missiles de croisière Flamingo, de conception maison. Diverses sources occidentales estiment que la capacité de raffinage en Russie a chuté de 40 % par rapport à la normale, occasionnant des pénuries quasiment partout. Sur les 89 sujets fédéraux, 87 ont instauré des mesures de restrictions, généralement la limitation à 30 l du volume qu’un automobiliste peut acheter, voire des interdictions totales pour les particuliers, en Crimée et régions limitrophes. Les forces ukrainiennes semblent avoir entamé une nouvelle phase de leur campagne visant à isoler la Crimée occupée en prenant pour cible des pétroliers russes transportant de l’essence. Une douzaine ont été frappés ce vendredi.

Sur le front diplomatique, Kiev a aussi marqué un point avec l’annonce par Donald Trump, mercredi devant la presse, au côté de son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, qu’il allait autoriser l’Ukraine à fabriquer sous licence des missiles Patriot indispensables à l’interception des missiles balistiques russes. Des accords sur « les aspects techniques » de cet accord doivent encore être trouvés pour que l’Ukraine commence à produire des missiles pour les systèmes Patriot, a indiqué vendredi Volodymyr Zelensky au lendemain d’une rencontre avec son homologue américain en marge du sommet de l’Otan à Ankara. Autre signe positif : Donald Trump, instruit peut-être par ses services du fait que le sort des armes commence enfin à pencher en faveur de Kiev et que sa complaisance habituelle envers le Kremlin risquait de l’associer au « loser », n’a pas fait de déclarations particulièrement critiques envers les autres pays membres de l’Alliance atlantique lors du sommet qui s’est tenu mardi et mercredi.

Le président américain n’a pas précisé sous quelles conditions ni à quelle échéance une licence pour produire les missiles PAC-3 pour les systèmes Patriot serait accordée. Il n’est pas clair si l’Ukraine dispose des capacités pour fabriquer ces coûteux missiles à court terme. Selon le centre de réflexion américain FPRI, il faut compter 24 mois pour la production d’un missile PAC-3 MSE, et 30 mois pour la production de son moteur.