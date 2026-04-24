Victoire pour Milei : la justice argentine a donné le feu vert temporaire à sa réforme du travail

Bonne nouvelle pour le président libéral radical argentin, Javier Milei, dans un contexte par ailleurs morose sur le plan de la conjoncture économique : la justice argentine a donné jeudi un feu vert temporaire à sa réforme du travail en annulant la suspension imposée il y a un mois sur plusieurs de ses articles à la suite d’un recours syndical. La chambre d’appel de la justice du travail, dans un bref jugement, est revenue sur une décision de première instance fin mars qui avait ordonné en référé la suspension provisoire de quelque 80 articles sur les plus de 200 de la loi dite de « Modernisation du travail », dans l’attente d’un jugement sur le fond.

La Confédération générale du travail (CGT), première centrale syndicale du pays, avait saisi la justice contre la nouvelle législation, adoptée en février, qui flexibilise divers aspects du droit du travail, et avait suscité plusieurs manifestations et une grève générale.

Parmi les articles visés par la suspension en première instance figuraient notamment le statut des travailleurs de plateformes, la suppression du principe de doute bénéficiant au travailleur en matière de justice du travail, ou l’élargissement des services dits « essentiels » astreints à un service minimum en cas de grève. L’adoption fin février de la réforme du travail par le Parlement avait représenté une victoire politique majeure pour Javier Milei dans son élan de dérégulation de l’économie. Selon l’exécutif, elle doit permettre de doper l’emploi et l’investissement, en offrant aux entreprises souplesse et prévisibilité, en réduisant la part de l’emploi informel (43%) et en dissuadant la judiciarisation excessive du monde du travail.

En revanche, l’économie argentine s’est fortement contractée en février, enregistrant sa plus forte baisse mensuelle depuis 2023. L’activité économique a reculé de 2,6 % par rapport à janvier, selon les données gouvernementales publiées mercredi. Par rapport à l’année dernière, le PIB a reculé de 2,1 %, bien en deçà de l’estimation médiane de 0,5 % des économistes interrogés par Bloomberg. L’Argentine avait enregistré une croissance de 0,4 % en janvier. Le ministre argentin de l’Économie, Luis Caputo, a déclaré plus tôt ce mois-ci que l’économie du pays afficherait une croissance en avril. L’inflation mensuelle, que Milei s’était engagé à ramener sous la barre des 1 % cette année, a atteint 3,4 % en mars et n’a pas ralenti depuis lors.