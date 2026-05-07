1er mai : fête du Travail ou fête de l’anticapitalisme primaire ?

Le 1er mai, son muguet, ses cortèges de grévistes professionnels et son festival de déclarations lunaires exsudant la haine de l’entrepreneuriat : 2026 aura été un grand cru.

Nous sommes habitués aux discours syndicalistes du 1er mai : on célèbre les « acquis sociaux » arrachés de haute lutte à un patronat exploiteur. Cette année, il faut reconnaître que les slogans ineptes et les petites phrases des syndicalistes, rejoints par les hommes politiques de la gauche de la gauche, ont pullulé.

Le Figaro (1er mai 2026) a cité un florilège des slogans brandis lors des cortèges : « Bloquons les prix », « Total, rends l’argent », « Remplaçons les patrons », « Débarrassons-nous des milliardaires », « Pour les 32 heures hebdomadaires », « Moins de CRS, plus de CNRS », « 1 balle, 1 keuf ». Le programme des nombreux candidats de la gauche à l’extrême gauche pour 2027 est déjà bien en place. Toujours modéré, Le Monde (2 mai 2026) titrait ainsi son article : une colère contre « des patrons qui s’en mettent plein les poches ».

Comment ne pas parler de la Secrétaire générale de la CGT ? La communiste Sophie Binet a plaidé en faveur d’un « grand plan pour l’augmentation des salaires », sans référence aucune bien évidemment et entre autres à l’augmentation de la productivité. Mais c’est surtout Jean-Luc Mélenchon qui, deux jours avant l’annonce de sa quatrième candidature à l’élection présidentielle, s’est surpassé. Après avoir soutenu le blocage des prix du carburant et ressassé la vieille thèse marxiste de l’inégalité consubstantielle des parties au contrat de travail, il a réclamé des « lois d’urgence sociale » permettant d’harmoniser les salaires avec l’augmentation des prix et il a détourné la formule sarkozienne en exigence de « travailler moins et gagner davantage » !

En contrepoint, nous nous contenterons de nous référer au grand économiste Ludwig von Mises qui, dans son maître-ouvrage L’ Action humaine de 1949, démolit les élucubrations relatives à un progrès social insufflé par les syndicats :

« Le capitalisme a déversé une corne d’abondance sur les multitudes de salariés, qui fréquemment ont fait tout leur possible pour saboter l’adoption de ces innovations qui ont rendu leur vie plus agréable. »

« Ce ne sont pas la législation du travail et la pression des syndicats qui ont raccourci le temps de travail et retiré des ateliers les femmes mariées et les enfants ; c’est le capitalisme, car il a rendu le salarié si prospère qu’il est en mesure de s’offrir davantage de loisirs, pour lui et pour les siens ».

Et si le 1er mai, plutôt que d’éructer dans les rues la haine des entrepreneurs, on célébrait enfin le capitalisme ?