250 ans après la Déclaration d’indépendance, l’Amérique est-elle menacée par l’extrême gauche ?

L’Amérique célèbre le 250e anniversaire de la Déclaration d’indépendance dans une atmosphère particulière. Le président Trump est au plus bas dans les sondages et ses politiques chaotiques n’augurent rien de bon pour le pays. C’est un personnage totalement imprévisible et clivant dont le caractère insupporte une très grande partie des Américains. Il est vrai que les institutions démocratiques américaines, même s’il les a souvent menacées, n’ont jamais cessé de fonctionner et lui ont même infligé quelques revers, comme tout récemment la Cour suprême. C’est là la grande force de l’Amérique. Sa démocratie a non seulement survécu mais s’est renforcée depuis un quart de millénaire et la société civile a toujours répondu présent pour défendre les principes de la Constitution et les droits de l’individu. La révolution américaine s’est appuyée sur les idées des Lumières britanniques – David Hume, Adam Smith, John Locke – qui influencèrent profondément Thomas Paine et Thomas Jefferson. Elle a été une révolution pour la démocratie et les droits de l’individu. Aujourd’hui, cette Amérique est-elle menacée ? Le wokisme qui y sévit fait énormément de dégâts car il veut imposer une idéologie contraire aux principes de cet épisode fondateur. Le président Trump multiplie les déclarations inquiétantes. Il ne prononce pratiquement jamais les mots « libertés » et « démocratie ». Il a abandonné le peuple iranien qu’il avait pourtant encouragé à se soulever contre la dictature des mollahs. Mais le plus alarmant ces derniers temps, c’est la radicalisation du Parti démocrate. Après la victoire de Zohran Mamdani à New York, d’autres membres des Socialistes démocrates d’Amérique (DSA), proches de Bernie Sanders, ont commencé à remporter des élections. Janeese Lewis George a conquis l’investiture démocrate pour la mairie de Washington D.C., avec une avance confortable. À Los Angeles, Nithya Raman, membre des DSA, s’est qualifiée pour l’élection générale face à la maire Karen Bass. Que veulent ces socialistes ? Abolir l’ICE (la police de l’immigration), car « cette agence existe pour contrôler nos communautés, et non pour assurer notre sécurité ». Et encore « instaurer une semaine de travail de 32 heures sur quatre jours sans baisse de salaire », assortie d’un « revenu universel de base » et d’une « garantie d’emploi fédérale ». Au programme aussi, la gratuité des services publics de garde d’enfants, de l’école maternelle et de l’université ; un système de santé universel (« Medicare for All »), « incluant l’avortement » ; l’encadrement fédéral des loyers ; la création d’un impôt national sur la fortune. Sur le plan international, ils sont pro-Hamas et anti-Israël. Nous savons, nous, avec nos Mélenchon et LFI, ce que cela implique…

Ces menaces sont réelles mais l’Amérique a des atouts pour les contrer. La radicalisation est contraire aux institutions et dans ce pays l’individu a toujours, en fin de compte, choisi le marché libre et la défense de la propriété privée. A moins d’une catastrophe, il devrait encore en aller ainsi à l’avenir.

Image d’illustration créée avec une IA générative. Cette image ne représente pas une photographie d’un événement réel.