Facebook Instagram X-twitter Linkedin Youtube Map-marker-alt
Recherche avancée
Soutenez Contrepoints
Journal d'actualité libéral
|
vendredi 31 juillet 2026

« Aliénor d’Aquitaine. Captive », par Marie-Noëlle Demay

Temps de lecture : < 1 minute

Comment Marie-Noëlle Demay  parvient-elle  à faire d’Aliénor d’Aquitaine un portrait aussi attachant ? Elle-même reconnaît qu’un roman historique doit respecter la rigueur de l’Histoire tout en l’enrichissant d’un cœur et d’une chair vivante, ce qu’elle réussit à merveille. Car tout en faisant part des moindres décisions de cette femme deux fois reine  et mère de deux rois, elle les justifie à la lumière de ce Moyen Age trop souvent dénigré. En effet ce qui stimule avant tout Aliénor d’Aquitaine c’est la préservation à tout prix de son royaume. Et si elle a été séduite  par l’ardeur au combat de son époux, le roi anglais Henri II,  elle comprend vite que ce sont ses terres plus qu’elle-même dont il est avide. A la suit d’ un complot qu’elle trame avec ses fils mais qui échoue, la voilà prisonnière pendant plus de quinze ans d’abord à Chinon où elle est arrêtée puis aux châteaux d’Old Sarum et Winchester.  Sa vocation de guerrière laisse alors la place à une méditation permanente face à toutes les nouvelles qui vont l’assaillir dans son isolement. Son cœur s’ouvre , épouse la souffrance des uns et se fond dans les beautés de la nature que l’auteure décrit somptueusement.  En retrait de ce monde où tout seigneur se bat pour défendre et étendre son royaume, la reine combative   développe une maturité que toute femme d’aujourd’hui ne peut qu’envier. Un bien joli ivre qui peut apaiser notre monde mouvementé.

Acheter le livre

Articles connexes:

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Soutenez Contrepoints – Le média libéral de l’IREF

L’IREF (Institut de Recherches Économiques et Fiscales) est une association indépendante, sans but lucratif, financée uniquement par des dons privés.

Faites un don et soutenez un journal 100 % libre, libéral et sans subvention publique.

Soutenez Contrepoints

Recevez Contrepoints, le journal d'actualité libéral

Abonnez-vous gratuitement à notre journal d’actualité libéral. Recevez tous les matins une analyse libérale de l’actualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs.