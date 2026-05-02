Au 1er trimestre 2026, le PIB français stagne à 0 %

Selon Eurostat, par rapport au trimestre précédent, le PIB de la France, corrigé des variations saisonnières, n’enregistre aucune croissance. Son évolution est ainsi inférieure à celle de l’Union européenne et de la zone euro, qui affichent toutes deux une légère progression de +0,1 %.

Parmi les pays pour lesquels les données sont disponibles, seuls la Suède (-0,2 %), la Lituanie (-0,4 %) et l’Irlande (-2,0 %) affichent des performances plus faibles que la France. À l’inverse, les hausses les plus marquées sont observées en Estonie et en Espagne (+0,6 %), en Hongrie (+0,8 %) et en Finlande (+0,9 %).