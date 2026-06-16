Autoproclamé « le plus grand défenseur de la chrétienté », Poutine est en réalité le plus grand destructeur d’églises

Dans la nuit du 14 au 15 juin, la capitale de l’Ukraine, Kiev, a reçu une pluie de missiles et de drones russes. Une routine, pour les habitants de la capitale. Mais, cette fois, un drone a touché le toit de la cathédrale de la Dormition, l’une des églises que compte l’un des plus remarquables ensembles religieux du pays, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. La Laure des Grottes de Kiev, dite aussi Laure des Catacombes (« laure » signifiant quartier, ou hameau habité par des moines), a été fondée en 1051 par deux moines grecs, saint Antoine l’Athonite et saint Théodose de Kiev. C’est un des principaux centres religieux d’Ukraine, mêlant magnifiquement baroque ukrainien, baroque italien et architecture russe, des XVIIe et XVIIIe siècles. Le quartier de la cathédrale est régulièrement visé par les Russes et le bâtiment a déjà été touché plusieurs fois mais les dégâts n’ont jamais été aussi importants, une grande partie du toit ayant pris feu.

La Russie de Poutine cible régulièrement les symboles de la chrétienté qu’elle affirme pourtant vouloir protéger. Des églises sont bombardées, les croyants sont pourchassés. Dans les zones occupées d’Ukraine, les Russes ont confisqué des biens religieux, torturé des membres du clergé et persécuté les protestants, les catholiques et les orthodoxes qui refusent de se soumettre à Moscou. Selon un rapport détaillé de la Mission Eurasia, au moins 737 édifices religieux ont été endommagés ou détruits, du début de la guerre en février 2022 à fin décembre 2025. Les dommages les plus importants sont concentrés dans les régions de Donetsk, Louhansk, Kharkiv et Kherson, ainsi que Kiev et sa région. Le rapport souligne un point particulièrement grave : les frappes sur les églises surviennent souvent pendant les offices ou les distributions d’aide humanitaire, à des moments donc de grande affluence. Ainsi en 2025 ont été atteints le monastère Saint-Nicolas à Myropillia (Soumy), l’église Saint-Jean-Chrysostome de Pokrovsk (Donetsk) entièrement détruite, l’église Alexandre-Nevski de Bytytsia (Soumy), une église et son clocher touchés à Vasiuchyn (Ivano-Frankivsk), et une église à Zolotyi Kolodiaz (Donetsk) entièrement détruite.

Bizarrement, on n’entend pas protester nos souverainistes « défenseurs des valeurs chrétiennes ». Même la cathédrale de Kiev en feu ne les a pas, semble-t-il, émus. Leur soumission inconditionnelle au dictateur russe les rend aveugles, comme doivent l’être les fidèles collaborateurs d’un régime criminel.