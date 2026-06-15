De plus en plus de fonctionnaires parmi les maires

Nous savons depuis longtemps que les fonctionnaires ont accaparé les fonctions électives nationales et les postes ministériels. Six des huit présidents de la Vème République sont issus de la fonction publique. Vingt-et-un des 28 Premiers ministres le sont également. Selon un décompte récent, plus de 40% des députés viendraient du secteur public.

Cette fonctionnarisation du personnel politique sape la confiance qui lui portent les Français. Dans le dernier baromètre de la confiance politique du Cevipof (Centre de Recherches Politiques de Sciences Po), seulement 34% des sondés ont confiance dans les députés. Seuls les maires ne s’en sortent pas trop mal avec un score de 60%. Cela pourrait changer au regard des résultats des élections municipales de mars 2026.

Une note de recherche du Cevipof sur la sociologie des maires actuels montre qu’il y a de plus en plus de fonctionnaires parmi eux, surtout dans les grandes villes. Dans les communes de 30.000 à 200.000 habitants, un maire sur deux vient du secteur public, et presque trois sur quatre (73%) dans les villes de plus de 200.000 habitants. Dans les communes de 9000 à 30.000 habitants, plus de 36% des maires sont issus de la fonction publique, et ils sont presque 30% dans les communes de 3500 à 9000 habitants. Pour mémoire, rappelons que les agents publics représentent environ 21% de la population active.

Selon Luc Rouban, auteur de la note, « Cette présence plus fréquente des agents publics dans les emplois de maires peut être expliquée par le rôle que joue ce mandat dans des carrières politiques qui se professionnalisent dans les grandes communes […]. Mais elle répond aussi au besoin de disposer d’exécutifs compétents capables de dialoguer avec les services de l’État et en partagent la culture de base. »

Le principal inconvénient de tout cela est évidemment de voir les maires, à l’abri derrière leur statut protecteur, réagir d’abord comme des fonctionnaires, en oubliant les préoccupations de leurs administrés. Cela pourrait expliquer en partie l’augmentation continue des dépenses des collectivités et du nombre de fonctionnaires territoriaux.

Une solution pourrait être de demander aux élus à temps plein de démissionner de la fonction publique. Cela malheureusement ne les guérirait pas de leurs réflexes corporatistes. Une autre serait bien sûr la suppression du statut. Il est aussi possible de croire que l’assujettissement de tous à l’impôt local permettrait aux électeurs-citoyens de s’intéresser davantage à la vie communale (43% d’abstention aux dernières élections) et de ne pas abandonner le pouvoir aux fonctionnaires.