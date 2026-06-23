Economies : Christelle Morançais a réussi son pari

Dans un entretien qu’elle nous a accordé en avril dernier, Christelle Morançais, présidente de la Région Pays de la Loire, assumait sa politique d’économies au niveau de la région et le fait de privilégier les investissements plutôt que le fonctionnement. Rappelons que fin décembre 2024, le conseil régional des Pays de la Loire adoptait, sous haute surveillance et protection policière, un budget 2025 avec 82 millions d’euros d’économies. Pendant que les élus votaient, des centaines de manifestants, majoritairement issus du milieu culturel, s’étaient rassemblés sous les fenêtres de l’hôtel de région. Mme Morançais a été insultée et même menacée physiquement… Aujourd’hui, 18 mois après, le bilan de sa politique est connu grâce à une évaluation de l’inspection générale de la Région qu’elle a elle-même demandée. Les économies annoncées sur les dépenses de fonctionnement (subventions, train de vie, effectifs…) ont bien été faites : moins 82 millions d’euros dès 2025. C’est le secteur de la culture qui a subi le plus de coupes budgétaires : la baisse des subventions a été de 0,8% (4,88 millions d’euros) du total des aides publiques. Elle se poursuivra sur trois exercices budgétaires et atteindra, à terme, 13,74 millions d’euros, soit 2,25 % de l’ensemble des aides publiques. Avant ces coupes, la Région subventionnait environ 442 projets culturels. D’après le rapport, 43 d’entre eux ont vu leur budget amputé de 15% ; pour 120 autres, la baisse n’a pas atteint 10% et pour la majorité (243 projets), elle a été inférieure à 5%. D’autres sources de financement ont été trouvées et seuls 4 projets ont été abandonnés –peut-être d’ailleurs pour d’autres raisons. Le taux d’employés en CDI ou CDD du secteur recule mais c’est une tendance nationale.

La culture ne s’est pas effondrée dans la Région Pays de la Loire et sans doute la colère des « acteurs du spectacle » était-elle plus pavlovienne que rationnelle. Christelle Morançais l’écrit sur X : « Comme c’était prévisible, le désastre tant annoncé n’a pas eu lieu, et c’est, évidemment, une excellente nouvelle ! En réalité, nous avons mis un terme à une politique éparpillée, dispendieuse, très coûteuse pour la collectivité, mais aux effets extrêmement limités pour l’écrasante majorité de ceux que nous aidions. Nous avons arrêté le saupoudrage d’argent public pour concentrer nos efforts sur nos investissements et nos compétences légales. Nous avons fait ce que n’importe quelle famille ou entreprise fait lorsque des difficultés surviennent : nous avons fait preuve d’un peu de courage et de beaucoup de bon sens ! ».