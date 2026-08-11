EDF : les privilèges du personnel

Le personnel d’EDF augmente, il est trop payé, ne travaille pas assez et a trop d’avantages. Voici en résumé les conclusions du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des ressources humaines de l’entreprise publique.
Le personnel d’EDF augmente, il est trop payé, ne travaille pas assez et a trop d’avantages. Voici en résumé les conclusions du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des ressources humaines de l’entreprise publique.
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