EDF : des rémunérations et avantages déconnectés des performances de l’entreprise

Le personnel d’EDF augmente, il est trop payé, ne travaille pas assez et a trop d’avantages. Voici en résumé les conclusions du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des ressources humaines de l’entreprise publique.

Les magistrats de la rue Cambon regrettent dans un premier temps que les dépenses de personnel, qui avaient été contenues entre 2012 et 2017 grâce à une baisse des effectifs et à une maîtrise des rémunérations, soient reparties à la hausse entre 2021 et 2024 (+16,7%). Si le nombre de salariés a crû de 7,6% (+4800) sur la période, c’est surtout l’augmentation des salaires (+11% pour la seule année 2023) qui explique cette tendance. Une hausse totalement déconnectée des performances de l’entreprise qui, à ce moment-là, enregistrait des pertes records.

EDF continue donc de vivre dans une bulle, hors du temps et du marché : par exemple, « la médiane de rémunération nette des cadres excède de plus de 20% celle des cadres de l’industrie ». A ces rémunérations généreuses « s’ajoute une série d’avantages aux proportions peu communes dont les coûts pour l’entreprise avoisinaient 1 Md€ en 2024. Ceux-ci peuvent relever de dispositifs d’entreprise, comme la politique logement et mobilité (230 M€), ou de dispositifs de branche comme les aides familiales (80 M€), les activités sociales des industries électriques et gazières (contribution de 180 M€ en 2024) ou encore l’avantage en nature énergie qui permet aux salariés statutaires de bénéficier d’un tarif de l’électricité ou du gaz représentant moins de 2% des tarifs moyens réels ».

La Cour des comptes est particulièrement sévère à l’encontre de ce privilège en raison de son coût démesuré (plus de 700 M€ en 2024 à l’échelle du groupe) et du passif social (3,9 Md€ à fin 2024) que l’entreprise est contrainte de constituer pour en faire profiter les retraités. Comment ne pas être scandalisé par le blocage de ce tarif depuis 1951 alors que l’électrification menée à marche forcée par le gouvernement ne fait qu’augmenter la consommation des actifs et retraités d’EDF ? Manifestement le slogan dont l’entreprise nous rebat les oreilles à chaque communication – « L’énergie est notre avenir, économisons-la » – ne s’adresse pas à l’interne.

On mentionnera aussi le régime spécial de retraite, maintenu pour les salariés embauchés avant le 1er septembre 2023. Ses engagements étaient de 18,6 Md€ à fin 2024, altérant significativement la capacité d’investissement de l’entreprise.

Voilà des années que l’IREF-Contrepoints dénoncent ces avantages indus, payés par les contribuables et les abonnés d’EDF. Les 13 propositions que fait la Cour des comptes pour remettre un peu d’ordre vont dans le bon sens, la preuve en est que les syndicats appellent à la grève pour la rentrée. Il faut cependant aller plus loin en permettant l’émergence de vrais concurrents et en envisageant, à terme, la privatisation du groupe.