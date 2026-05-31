EDF : les 10 Md€ qu’Emmanuel Macron a jetés par la fenêtre

La renationalisation complète d’EDF, décidée en juillet 2022 par Emmanuel Macron, et effectivement réalisée en août 2023, a coûté la bagatelle de 9,7 milliards d’euros (Md€). Dès 2022, IREF-Contrepoints dénonçait cette « fausse solution », se demandant en quoi cette prise de contrôle permettrait d’améliorer le fonctionnement chaotique de l’opérateur.
EDF était déjà détenue à 84% par l’État qui disposait d’un représentant au conseil d’administration et pouvait, en outre, proposer la nomination de cinq des 18 membres du conseil. Tout était donc en place « pour assurer la défense des intérêts nationaux et garantir la souveraineté et l’indépendance énergétiques de la France ».
Il est vrai qu’EDF connaissait alors de fortes turbulences, principalement causées par des décisions étatiques erratiques qui perdurent d’ailleurs aujourd’hui à travers la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3) dévoilée au début du mois de mai.
La Cour des comptes vient de se pencher à son tour sur cette opération réalisée « dans un contexte de forte dégradation des finances publiques ». L’enquête qu’elle a menée « n’a pas permis d’établir les avantages réels retirés par l’État de sa montée au capital d’EDF au regard de l’ampleur des moyens financiers mobilisés. Ni les impératifs de souveraineté et d’indépendance énergétiques, ni les besoins de financement du groupe ou la volonté de renforcer son pilotage opérationnel n’imposaient en effet une détention à 100% de la société EDF par l’État alors que l’État contrôlait déjà, de concert avec l’EPIC Bpifrance, près de 84 % du capital de la société. »
On est même en droit de se demander si cette nationalisation n’avait pas pour seul but d’éteindre le recours contentieux introduit par EDF devant le Conseil d’État pour obtenir l’annulation de l’extension du mécanisme d’accès régulé à l’énergie nucléaire historique (ARENH5), recours doublé d’une demande indemnitaire préalable à hauteur du préjudice financier, estimé à 8,34 Md€.
Quoi qu’il en soit, EDF est maintenant complètement délivrée de la pression des marchés et, sans véritable concurrence, va pouvoir laisser ses vieux réflexes reprendre le dessus, à savoir accorder toujours plus d’avantages à ses agents pour acheter la paix sociale.
Non seulement, Emmanuel Macron a jeté dans cette affaire près de 10 Md€ par la fenêtre, mais il a aussi renforcé un mastodonte qui, soyons-en certains, ne fera que coûter de plus en plus cher aux contribuables et à ses clients pour un service rendu de plus en plus dégradé, comme toute structure publique à la française.
5 réponses
Cette renationnalisation complète d EDF s est faite avec la bénédiction de nos gaulois
Vous avez dit 10Md€?
Vous pouvez y ajouter les 10Md€ qu’avait coûté aux français la centrale de Fessenheim plus les 600M€ de rénovation, rayés dun trait de plume de M.Philippe.
Passons sous silence la perte des 500M€ annuels d’énergie exportée, et les 5M de tonnes de co2 annuels qui étaient évités, les ecolos devraient apprécier… (30M de tonnes de puis 2020 pour un seul homme, qui dit mieux?)
Je n’ai pas les qualifications nécessaires pour juger cette nationalisation d’EDF.
Mais je sais que depuis, ma facture d’électricité ne fait qu’augmenter
Problème transversal : l’Etat peut-il gérer des activités économiques qui sont en concurrence avec le privé (Transports, Education, Audiovisuel, Santé, etc) EDF « nationalisée » pourquoi pas, mais il faut alors vendre l’électricité produite et vendue en France, à son coût réel, sans concurrence d’autres entreprises, et sans les diktats bruxellistes.
Une paille en comparaison avec les centaines de milliards d’euros dilapidés ailleurs par son Altesse, pour les résultats que chacun peut constater et constatera à un moment ou un autre de sa vie….
It’s good to be the king surtout pour un socialiste bon teint.