Tentaculaire et endettÃ©, lâ€™Ã‰tat fragilise aussi le secteur privÃ©

Notre Ã‰tat est un gÃ©ant aux pieds dâ€™argile. Ne cessant dâ€™enfler, il devient de plus en plus impotent et impuissant. Il suffit de regarder la situation des services publics pour sâ€™en convaincre. Le pire est que cela finit par altÃ©rer aussi le secteur privÃ©, et plus largement toute la sociÃ©tÃ© civile.

Nous nâ€™apprendrons rien Ã nos lecteurs en leur disant que tous les rouages grincent et que rien ne semble pouvoir arrÃªter une machine Ã©tatique devenue folle et hors de contrÃ´le, qui dÃ©pense sans compter, empile les prÃ©lÃ¨vements obligatoires, accumule les dÃ©ficits et les dettes et se mÃªle de tout de la maniÃ¨re la plus brouillonne. Nous nous attacherons plus particuliÃ¨rement ici Ã deux secteurs essentiels, celui de lâ€™Ã©cole et celui de la santÃ©.

Des Ã©lÃ¨ves dÃ©motivÃ©s, des enseignants dÃ©couragÃ©s

Bien quâ€™il soit le troisiÃ¨me plus important employeur au monde, derriÃ¨re Walmart et Amazon, le ministÃ¨re de lâ€™Ã‰ducation nationale, avec son 1,2 million dâ€™agents et son budget de 87 milliards dâ€™euros (Mdâ‚¬), nâ€™affiche pas des performances olympiques. Câ€™est le moins que lâ€™on puisse dire.

La France se classe 26áµ‰ au classement Pisa 2024 â€“ programme international pour le suivi des acquis des Ã©lÃ¨ves, mis en Å“uvre par lâ€™OCDE afin de mesurer les performances des systÃ¨mes Ã©ducatifs â€“ et derniÃ¨re dâ€™Europe au Timss â€“ enquÃªte internationale sur les acquis scolaires en sciences et mathÃ©matiques, menÃ©e par l’International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Elle est aussi le pays de lâ€™OCDE qui gÃ©nÃ¨re le plus dâ€™inÃ©galitÃ©s scolaires.

Lâ€™Ã‰ducation nationale est devenue un appareil bureaucratique qui ne se contente pas de Â«Â fabriquer des crÃ©tinsÂ Â», elle mÃ©contente aussi ses propres agents. Leur nombre a beau progresser sans cesse alors que celui des Ã©lÃ¨ves baisse, ils passent leur temps Ã faire grÃ¨veÂ : 91% des jours de grÃ¨ve de la fonction publique sont de leur fait. Il est vrai quâ€™ils ont de quoi se plaindreÂ : lâ€™insÃ©curitÃ© est dÃ©sormais patente dans la plupart des Ã©tablissements, les parents dâ€™Ã©lÃ¨ves peuvent se montrer menaÃ§ants et il nâ€™est plus rare que les Ã©lÃ¨ves soient armÃ©s. Comme les ministres (7 depuis 2022), les rÃ©formes se succÃ¨dent, la derniÃ¨re nâ€™ayant mÃªme pas laissÃ© le temps Ã la prÃ©cÃ©dente de produite ses effetsÂ ; les Ã©lÃ¨ves ne sâ€™intÃ©ressent plus Ã rien, leur diplÃ´me leur Ã©tant dÃ©sormais donnÃ©Â ; les chicaneries administratives prolifÃ¨rent tout comme les demandes contradictoires de la hiÃ©rarchie, etc.

La derniÃ¨re enquÃªte Talis (Teaching and Learning International Survey) de lâ€™OCDE, publiÃ©e en octobre 2025, confirme le mal-Ãªtre des enseignants franÃ§ais. Leur niveau de satisfaction quant aux conditions dâ€™exercice de leur mÃ©tier a chutÃ© de plus de 20 points en cinq ans. Câ€™est la plus forte baisse des 55 pays qui ont participÃ© Ã lâ€™enquÃªte. On constate, par ailleurs, une multiplication par cinq des dÃ©parts dâ€™enseignants en 10 ans. En valeur absolue, les chiffres restent faibles (Ã peine 3000 par an), mais Â«Â la tendance Ã l’Å“uvre doit vÃ©ritablement constituer un signal d’alarmeÂ Â», indique un rapport sÃ©natorial de 2023.

DÃ©ficits, dÃ©serts mÃ©dicaux, bureaucratie prolifiqueÂ : la SantÃ© se porte malâ€¦

En matiÃ¨re de santÃ©, la situation nâ€™est guÃ¨re meilleure. La SÃ©curitÃ© sociale est en dÃ©ficit chronique bien quâ€™elle rogne chaque annÃ©e sur les remboursements et se dÃ©leste sur les assurances complÃ©mentaires. Les dÃ©serts mÃ©dicaux sâ€™Ã©tendent, rendant lâ€™accÃ¨s aux soins de plus en plus difficile pour un nombre croissant de FranÃ§ais.

Quant Ã lâ€™hÃ´pital public, il est en crise profonde. GangrÃ©nÃ© par la bureaucratie, Ã©galement en dÃ©ficit (prÃ¨s de 3Â Mdâ‚¬ fin 2024), il offre des conditions de travail de plus en plus dÃ©gradÃ©es â€“ vÃ©tustÃ© des Ã©quipements, charge de travail importante, manque de temps pour sâ€™occuper rÃ©ellement des patients, violences et insÃ©curitÃ©â€¦ â€“ qui gÃ©nÃ¨rent une dÃ©saffection prÃ©occupante du personnel (absentÃ©isme, dÃ©missions) et des difficultÃ©s croissantes Ã recruter. Environ 25.000 postes seraient Ã pourvoir, selon la FÃ©dÃ©ration hospitaliÃ¨re de France (FHF). Les services des urgences sont partout saturÃ©s, ce qui entraÃ®ne une baisse de la qualitÃ© et de la sÃ©curitÃ© des soins. Dans ce secteur aussi, les boussoles semblent dÃ©traquÃ©esÂ : comment garder quelque cohÃ©rence entre les 9 ministres qui se sont succÃ©dÃ©s depuis le second mandat dâ€™Emmanuel MacronÂ ?

Le secteur privÃ© affectÃ©

Lâ€™Ã©tat dÃ©plorable dans lequel se trouvent lâ€™Ã©cole et lâ€™hÃ´pital est dÃ©jÃ prÃ©occupant, mais on peut se demander si le pire nâ€™est pas que lâ€™Ã‰tat tente de transmettre la maladie au secteur privÃ©.

En matiÃ¨re Ã©ducative, lâ€™Ã©cole privÃ©e obtient de meilleurs rÃ©sultats pour un moindre coÃ»tÂ : lâ€™Ã‰tat dÃ©pense 8450Â â‚¬ pour un Ã©lÃ¨ve du public alors que 4000Â â‚¬ suffisent pour un Ã©lÃ¨ve du privÃ©Â ; les collectivitÃ©s locales dÃ©pensent 3850Â â‚¬ pour un Ã©lÃ¨ve du public contre 1925Â â‚¬ pour un Ã©lÃ¨ve du privÃ©. Câ€™est sans doute parce que le public ne peut pas soutenir la comparaison quâ€™il sâ€™efforce de mettre des bÃ¢tons dans les roues du secteur privÃ©.

Ainsi lâ€™Ã‰tat limite-t-il les moyens (financiers, matÃ©riels et humains) publics accordÃ©s Ã lâ€™enseignement privÃ© Ã 20% du total des dÃ©penses, empÃªchant ce dernier dâ€™accueillir tous les Ã©lÃ¨ves qui frappent Ã sa porte. Les collectivitÃ©s locales, de leur cÃ´tÃ©, sont nombreuses Ã ne pas respecter la loi qui leur impose de participer aux dÃ©penses de fonctionnement des Ã©coles privÃ©es (comme elles le font pour les Ã©coles publiques), via des forfaits (communaux, dÃ©partementaux et rÃ©gionaux). Comme nous lâ€™avons dÃ©noncÃ© rÃ©cemment, il manque aujourdâ€™hui 900 millions dâ€™euros (Mâ‚¬) Ã lâ€™enseignement catholique.

Mais lâ€™attaque du public contre le privÃ© ne sâ€™arrÃªte pas lÃ . Elle prend bien dâ€™autres formesÂ : contrÃ´les abusifs, remise en cause du Â«Â caractÃ¨re propreÂ Â» de lâ€™enseignement catholique, dÃ©nonciation dâ€™une insuffisante Â«Â mixitÃ© socialeÂ Â», etc. Elle vise aussi les Ã©coles libres indÃ©pendantes (hors contrat) qui connaissent une croissance insolente, et lâ€™instruction Ã la maison, deux options remises en cause au nom de la Â«Â lutte contre les sÃ©paratismesÂ Â». En un mot comme en cent, lâ€™Ã©cole publique tente de tuer une concurrence qui met en exergue sa nullitÃ©.

Dans la santÃ©, câ€™est la mÃªme chose. Lâ€™Ã‰tat semble vouloir appauvrir les cliniques privÃ©es. Selon la FÃ©dÃ©ration de lâ€™hospitalisation privÃ©e (FHP), prÃ¨s de la moitiÃ© (46%) des Ã©tablissements Ã©taient dÃ©ficitaires lâ€™annÃ©e derniÃ¨re, cumulant 240Â Mâ‚¬ de pertes (contre 175Â Mâ‚¬ en 2024). En cause, un financement insuffisant alors que leurs ressources dÃ©pendent Ã 90% de lâ€™Assurance maladie. Les tarifs quâ€™on leur impose les empÃªchent dâ€™Ãªtre rentablesÂ : Â«Â Le secteur privÃ© ne perÃ§oit que 17% des financements hospitaliers alors quâ€™il assure 35% de lâ€™activitÃ© hospitaliÃ¨re en France, dont 60% de la chirurgie, 40% des traitements du cancer ou encore 28% de la psychiatrieÂ Â».

Nous pourrions Ã©galement mentionner les mÃ©decins libÃ©raux qui exercent en secteur 3, dont les prescriptions ne seront plus remboursÃ©es Ã partir du 1er janvier 2027. Une mesure discriminatoire vis-Ã -vis de leurs patients qui cotisent pourtant Ã la SÃ©curitÃ© sociale, visant Ã tuer une alternative au secteur 1, aujourdâ€™hui quasiment nationalisÃ©.

Lâ€™Etat entretient une dÃ©pendance toxique

Non content dâ€™entretenir la gangrÃ¨ne de ses propres membres, lâ€™Ã‰tat tente donc de la transmettre Ã toute la sociÃ©tÃ©. Le dernier exemple en date est le Â«Â prÃªt Flash CarburantÂ Â» disponible depuis le 13 avril. Il consiste Ã aider les petites et moyennes entreprises Ã faire face Ã la hausse des prix des carburants en leur accordant un prÃªt compris entre 5000 et 50.000Â â‚¬ sur une durÃ©e de 36 mois, avec un taux dâ€™intÃ©rÃªt de 3,8%. Il sâ€™agit donc dâ€™inciter les TPE et PME Ã faire comme lâ€™Ã‰tatÂ : emprunter pour financer les dÃ©penses courantes. Et pourquoi pas ensuite, emprunter pour rembourser lâ€™empruntÂ !

Pour en revenir aux Ã©coles et aux cliniques privÃ©es, elles auraient tout intÃ©rÃªt Ã sâ€™Ã©loigner de lâ€™Ã‰tat si elles ne veulent pas finir par disparaÃ®tre. DÃ©fendre le chÃ¨que-Ã©ducation pour les premiÃ¨res, et les assurances maladies privÃ©es et concurrentielles pour les secondes est la condition de leur survie.