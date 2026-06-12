Facebook Instagram X-twitter Linkedin Youtube Map-marker-alt
Recherche avancée
Soutenez Contrepoints
Journal d'actualité libéral
|
samedi 13 juin 2026

Elon Musk est le premier homme dont le patrimoine dépasserait 1 000 milliards de dollars

Temps de lecture : < 1 minute

Space X, la firme spécialisée dans le spatial d’Elon Musk, a opéré vendredi une opération sans précédent à la Bourse de New York ; elle a levé 75 milliards de dollars, soit le triple du précédent record réalisé par Saudi Aramco en 2019. Bien en ligne avec ses ambitions… cosmiques, puisque Space X envisage d’installer des data center dans l’espace et de contribuer à la colonisation de Mars. Ce qui n’a pas forcément grand sens, puisqu’installer un milieu propice à la vie sur une planète dépourvue d’atmosphère et où la température tourne autour de -60 ° C absorberait des ressources correspondant vraisemblablement à des siècles de PIB mondial, mais à la limite peu importe. Comme l’avoue Elon Musk, il vend du rêve et cela illustre le dynamisme de ces entrepreneurs florissant aux Etats-Unis là où l’Europe semble engluée dans l’hyper-régulation.

Elon Musk, qui serait le premier homme dont le patrimoine dépasserait mille milliards de dollars suite à cette opération valorisant Space X à 1700 milliards de dollars, mène d’ailleurs des opérations d’une audace spectaculaire, et réussies, comme l’illustrent le décollage et le retour d’une fusée tous les trois jours, là où Arianespace en lance une ou deux par an…  Il a aussi constitué le réseau de satellites Starlink. Pendant ce temps, Bruxelles réfléchit aux moyens de contrôler plus étroitement ce qui se dit sur les réseaux sociaux et installe un agenda Vert qui va ruiner l’industrie agro-alimentaire européenne…

Articles connexes:

Recevez Contrepoints, le journal d'actualité libéral

Abonnez-vous gratuitement à notre journal d’actualité libéral. Recevez tous les matins une analyse libérale de l’actualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Soutenez Contrepoints – Le média libéral de l’IREF

L’IREF (Institut de Recherches Économiques et Fiscales) est une association indépendante, sans but lucratif, financée uniquement par des dons privés.

Faites un don et soutenez un journal 100 % libre, libéral et sans subvention publique.

Soutenez Contrepoints