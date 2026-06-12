Elon Musk est le premier homme dont le patrimoine dépasserait 1 000 milliards de dollars

Space X, la firme spécialisée dans le spatial d’Elon Musk, a opéré vendredi une opération sans précédent à la Bourse de New York ; elle a levé 75 milliards de dollars, soit le triple du précédent record réalisé par Saudi Aramco en 2019. Bien en ligne avec ses ambitions… cosmiques, puisque Space X envisage d’installer des data center dans l’espace et de contribuer à la colonisation de Mars. Ce qui n’a pas forcément grand sens, puisqu’installer un milieu propice à la vie sur une planète dépourvue d’atmosphère et où la température tourne autour de -60 ° C absorberait des ressources correspondant vraisemblablement à des siècles de PIB mondial, mais à la limite peu importe. Comme l’avoue Elon Musk, il vend du rêve et cela illustre le dynamisme de ces entrepreneurs florissant aux Etats-Unis là où l’Europe semble engluée dans l’hyper-régulation.

Elon Musk, qui serait le premier homme dont le patrimoine dépasserait mille milliards de dollars suite à cette opération valorisant Space X à 1700 milliards de dollars, mène d’ailleurs des opérations d’une audace spectaculaire, et réussies, comme l’illustrent le décollage et le retour d’une fusée tous les trois jours, là où Arianespace en lance une ou deux par an… Il a aussi constitué le réseau de satellites Starlink. Pendant ce temps, Bruxelles réfléchit aux moyens de contrôler plus étroitement ce qui se dit sur les réseaux sociaux et installe un agenda Vert qui va ruiner l’industrie agro-alimentaire européenne…