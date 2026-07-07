Finances publiques : des candidats centristes pusillanimes

Qu’il s’agisse, à droite, d’Edouard Philippe ou, à gauche, de Gabriel Attal, les candidats centristes ne paraissent toujours pas avoir compris l’urgence de remédier à la profonde dégradation de nos finances publiques. Cela apparaît d’autant plus logique qu’ils sont eux aussi responsables de cette situation délabrée.

Ils ont été ministre et/ou Premier ministre de longues années durant ; comme leurs acolytes, ils ont échoué sur toute la ligne ; et aujourd’hui, ils sont candidats à l’élection présidentielle en jouant les vierges effarouchées. Vous les avez reconnus : ce sont les duettistes du centre droit et du centre gauche, nous avons nommé Gabriel Attal et Edouard Philippe.

Après avoir contribué à creuser les déficits et la dette publique, après avoir oublié de baisser de manière globale les impôts, ils découvrent maintenant qu’il y aurait peut-être un problème de finances publiques. Mais que proposent-ils ?

Dans un entretien récemment donné (Le Parisien, 3 juillet 2026), Gabriel Attal se donne sans rire pour objectif de ramener à 0 % du PIB le déficit en… 2037, soit au terme de ses deux quinquennats ! Entre-temps, les 3 % de déficit seraient atteints en 2032, au terme du premier mandat. Le fait que cette dernière date ne soit pas conforme à la trajectoire actuelle prévue, soit 3 % en 2029, ne lui pose aucun problème. S’il est donc très ambitieux pour lui-même, l’ancien Premier ministre l’est beaucoup moins pour le pays…

Il en est de même de son objectif de réduction du nombre des fonctionnaires, soit un plan de départs volontaires limité à 100.000 postes, à comparer aux plus de 5,8 millions de fonctionnaires que comptait la France fin 2024 ! La cure d’amaigrissement ne toucherait d’ailleurs pas l’Education nationale en dépit de la baisse continue du nombre des élèves due à la pyramide des âges, mais mieux vaut ne pas se mettre à dos le Mammouth et surtout ses électeurs…

Du côté de Edouard Philippe, ce n’est guère mieux ou peu s’en faut. Dans un entretien (Les Echos, 30 juin 2026), il a affirmé que son objectif était de voir le déficit limité à 2 % en 2032, à la fin donc du quinquennat. « Ce que je proposerai sera massif », avait-il pourtant déclaré il y a deux ans lorsqu’il s’était déjà déclaré candidat. Nous ne devons pas avoir la même définition du terme…

Comment expliquer la pusillanimité des deux candidats centristes ? Sous couvert de prétendu réalisme, il est manifeste qu’ils n’ont pas compris, ou qu’ils ne veulent pas comprendre pour des raisons électoralistes, l’ampleur de nos difficultés budgétaires. Mais au-delà des considérations tactiques, c’est leur « logiciel » étatiste qui est gravement défaillant.