Flat tax, aides aux entreprises, assurances sociales, calendrier des rÃ©formesâ€¦ Bruno Retailleau rÃ©pond Ã  nos questions.

Lâ€™IREF vient dâ€™organiser un grand colloque intitulÃ© Â«Â Repenser les prÃ©lÃ¨vements obligatoires pour libÃ©rer les FranÃ§aisÂ Â». A cette occasion, M. Bruno Retailleau, ancien ministre et prÃ©sident du parti Les RÃ©publicains, a acceptÃ© de rÃ©pondre Ã quatre questions â€“ sur la flat tax, les aides aux entreprises, les assurances sociales et le calendrier des rÃ©formes – posÃ©es par les membres de lâ€™IREF. Voici ses rÃ©ponses.

Question 1 (Nicolas Lecaussin) â€” Sur la flat tax : lâ€™impÃ´t sur le revenu est devenu illisible. Moins de la moitiÃ© des FranÃ§ais paie cet impÃ´t et 10 % dâ€™entre eux en payent plus de 70 %. Les revenus les plus Ã©levÃ©s sont surimposÃ©s et les taux dâ€™imposition supÃ©rieurs vont jusquâ€™Ã 66,2 % avec la CSG et les taxes sur le revenu du patrimoine. Ce qui dÃ©courage lâ€™activitÃ©, tue lâ€™investissement locatif et crÃ©e la pÃ©nurie de logement, oblige Ã multiplier les niches qui rendent la fiscalitÃ© obscure et injusteâ€¦ Ã€ lâ€™IREF, nous avons Ã©tudiÃ© une fusion de la CSG et de lâ€™impÃ´t sur le revenu pour disposer dâ€™une assiette plus large, sans niche, et dâ€™un impÃ´t Ã taux faible au-delÃ dâ€™une franchise permettant de ne pas faire entrer dans lâ€™impÃ´t ceux qui en sont exclu aujourdâ€™hui. Seriez-vous prÃªt Ã faire Ã©tudier et activer ce projet et Ã lâ€™intÃ©grer dans votre programme ?

Je partage votre diagnostic : notre systÃ¨me fiscal manque de lisibilitÃ©, de simplicitÃ© et de stabilitÃ©. En rÃ©alitÃ©, il est injuste, imprÃ©visible et inefficace. Quarante-six ans de dÃ©rive socialiste â€” de 1981 Ã 2027 â€” n’ont fait qu’aggraver ces maux. Il convient d’y apporter des rÃ©ponses aussi radicales que rationnelles.

L’impÃ´t sur le revenu, dans sa forme progressive actuelle, concentre toutes les tares d’un mauvais impÃ´t : il dÃ©sincite au travail, conduit Ã la fuite des capitaux et des talents, et rend l’ascension sociale structurellement plus difficile pour les classes moyennes. La courbe de Laffer le rappelle sobrement : Â« les hauts taux tuent les totaux Â». Le rÃ©sultat est lÃ : moins d’un foyer fiscal sur deux acquitte aujourd’hui l’IR, et 10 % des FranÃ§ais les plus aisÃ©s en supportent 75 % du produit â€” pour un rendement d’environ 92 milliards d’euros, soit 3,2 % du PIB, contre prÃ¨s de 168 milliards pour les seuls prÃ©lÃ¨vements sociaux.

Sur la voie de la rÃ©forme, je veux Ãªtre honnÃªte avec vous : la question de la fusion de l’IR et des prÃ©lÃ¨vements sociaux est sÃ©rieuse, et le travail de l’IREF mÃ©rite d’Ãªtre Ã©tudiÃ© avec attention. Elle soulÃ¨ve nÃ©anmoins des questions complexes, notamment le risque d’aggraver Ã terme la progressivitÃ© de l’impÃ´t. D’autres pistes mÃ©ritent dâ€™Ãªtre explorÃ©es avec la mÃªme rigueur, de type flat tax. Aucun arbitrage n’est Ã ce stade tranchÃ©, et c’est prÃ©cisÃ©ment pourquoi je souhaite que ce dÃ©bat soit ouvert, documentÃ© et menÃ© sans tabou.

Oui, je suis donc prÃªt Ã faire Ã©tudier et activer votre projet et Ã l’intÃ©grer dans la rÃ©flexion programmatique â€” Ã condition que cette rÃ©forme serve nos objectifs prioritaires : encourager le travail, rÃ©compenser l’effort, et rendre Ã chaque citoyen la lisibilitÃ© Ã laquelle il a droit. Cette ambition fiscale ne sera toutefois crÃ©dible qu’adossÃ©e Ã un effort sÃ©rieux de maÃ®trise de la dÃ©pense publique : c’est pourquoi je m’engage parallÃ¨lement sur un plan d’Ã©conomies de 120 milliards d’euros Ã l’horizon 2032, condition sine qua non du redressement durable de nos finances publiques.

Question 2 (Jean-Philippe Delsol, prÃ©sident de lâ€™IREF) â€” Sur le grand effacement : les entreprises franÃ§aises supportent des charges fiscales et sociales significativement plus lourdes que dans les autres pays europÃ©ens. Elles reÃ§oivent aussi plus dâ€™aides publiques diverses. Pour des montants de lâ€™ordre de 120 Ã 150 Mdâ‚¬ respectivement. Nous avons Ã©voquÃ© dans ce colloque la possibilitÃ© de supprimer une large partie de ces aides publiques, de lâ€™ordre de 100 Mdâ‚¬, en mÃªme temps quâ€™autant dâ€™impÃ´ts, notamment des impÃ´ts de production. Ce serait neutre financiÃ¨rement pour nos entreprises, mais elles y gagneraient en visibilitÃ©, en charges administratives, en libertÃ©â€¦ tout ce qui favorise le dÃ©veloppement Ã©conomique. Le patronat y est dâ€™ailleurs favorable. Quâ€™en pensez-vous ?

Le principe d’un effacement simultanÃ© d’aides et d’impÃ´ts est intellectuellement juste, et je partage l’intuition fondamentale : le systÃ¨me actuel est un aller-retour coÃ»teux et pervers, oÃ¹ l’Ã‰tat prÃ©lÃ¨ve d’une main et redistribue de l’autre des sommes qui reprÃ©sentent au bas mot 120 milliards de coÃ»ts de gestion globaux pour les entreprises et l’administration rÃ©unies, câ€™est-Ã -dire plus de 4 % de notre PIB. Cette absurditÃ© doit prendre fin.

Je dois nÃ©anmoins contester le pÃ©rimÃ¨tre des aides publiques auquel vous faites rÃ©fÃ©rence â€” qu’il s’agisse de la version Ã 100 milliards ou de celle Ã 150 milliards dÃ©sormais portÃ©e par certains. Ce chiffre agrÃ¨ge des catÃ©gories radicalement diffÃ©rentes, et la confusion de pÃ©rimÃ¨tre peut conduire Ã de dangereuses erreurs sâ€™agissant des solutions Ã y apporter.

Les 80 milliards d’allÃ¨gements de cotisations sur les bas salaires ne sont pas des aides aux entreprises : ce sont des corrections partielles d’un coÃ»t du travail insupportable, construit depuis trente ans par la dÃ©cision de financer des politiques universelles â€” la santÃ©, la famille, le logement social, le transport public local â€” par des cotisations patronales plutÃ´t que par l’impÃ´t. Supprimer ces allÃ¨gements sans refonder simultanÃ©ment le financement de la protection sociale, c’est dÃ©truire entre 800 000 et un million d’emplois peu qualifiÃ©s. De mÃªme, une part majeure de ce qui est comptabilisÃ© comme aides aux entreprises relÃ¨ve en rÃ©alitÃ© d’une tout autre nature. Les taux rÃ©duits de TVA â€” sur la restauration, les travaux, les produits de premiÃ¨re nÃ©cessitÃ© â€” sont des aides Ã la consommation, pas aux entreprises : ce sont les mÃ©nages qui en bÃ©nÃ©ficient en premier lieu, les entreprises n’en Ã©tant que le canal de transmission. Les rÃ©gimes mÃ¨res-filles, l’intÃ©gration fiscale ou certains taux rÃ©duits d’imposition constituent quant Ã eux une normalisation destinÃ©e Ã Ã©viter la double imposition. Dans les deux cas, ce n’est pas une aide, c’est la correction d’une anomalie â€” ou le choix dÃ©libÃ©rÃ© de soutenir le pouvoir d’achat des FranÃ§ais.

AprÃ¨s un travail menÃ© ligne par ligne sur l’ensemble des dispositifs recensÃ©s, j’aboutis Ã un constat clair : les vraies aides aux entreprises â€” celles qui constituent un transfert net de ressources publiques vers des entreprises identifiÃ©es ou des secteurs dÃ©terminÃ©s â€” ne reprÃ©sentent pas plus de 35 Ã 40 milliards d’euros. DÃ¨s lors, la surcharge fiscale nette pesant sur nos entreprises â€” impÃ´ts de production et cotisations patronales â€” par rapport Ã la moyenne de nos voisins europÃ©ens s’Ã©tablit Ã environ 67 milliards d’euros, une fois dÃ©duits ces 40 milliards dâ€™euros d’aides. C’est cet Ã©cart-lÃ qui tue notre compÃ©titivitÃ©.

Je conteste donc fermement l’idÃ©e qu’il pourrait y avoir un double effacement portant sur des montants bien supÃ©rieurs Ã 40 milliards dâ€™euros. Sauf Ã considÃ©rer qu’un taux rÃ©duit de TVA sur un mÃ©dicament ou sur des produits alimentaires de base devrait Ãªtre rehaussÃ© Ã 20 % pour financer une baisse des impÃ´ts de production â€” ce qui serait non seulement Ã©conomiquement absurde, mais politiquement intenable. Et mÃªme en restant dans le pÃ©rimÃ¨tre des 40 milliards dâ€™euros d’aides rÃ©elles, rien nâ€™est tout Ã fait Ã©vident : voudrait-on supprimer les 7 milliards du crÃ©dit impÃ´t recherche qui maintient ingÃ©nieurs et chercheurs sur notre territoire ? Les quelques milliards de dispositifs fiscaux pour l’outre-mer, qui compensent des surcoÃ»ts structurels ? Le milliard d’exonÃ©ration d’IS pour les sociÃ©tÃ©s d’HLM, au moment oÃ¹ la pÃ©nurie de logement est criante ? Chaque ligne de ce budget soulÃ¨ve des questions que la rhÃ©torique du double effacement occulte soigneusement.

Ma proposition est plus rÃ©aliste et immÃ©diate pour nos entreprises : leur rendre 40 milliards dâ€™euros de compÃ©titivitÃ© dÃ¨s 2027. ConcrÃ¨tement : 15 milliards dâ€™euros rendus par une rÃ©forme du financement de la protection sociale â€” en faisant des Ã©conomies sur l’assistanat grÃ¢ce au compte social unique et Ã la rÃ©forme de l’indemnisation chÃ´mage, et en abaissant les cotisations patronales qui financent des dÃ©penses universelles n’ayant rien Ã faire sur la feuille de paie ; 10 milliards dâ€™euros sur les heures supplÃ©mentaires, dÃ©sormais totalement exonÃ©rÃ©es de cotisations patronales grÃ¢ce Ã un seuil de Â« zÃ©ro cotisation Â» â€” ce qui est une sortie complÃ¨te et assumÃ©e des 35 heures ; et 15 milliards dâ€™euros d’impÃ´ts de production restituÃ©s, avec la suppression intÃ©grale de la C3S, la suppression dÃ©finitive de la CVAE, l’exonÃ©ration de la composante industrielle de la CFE, et sur le forfait social, un recentrage ciblÃ© : maintien du taux de 20 % sur la seule participation lÃ©gale obligatoire, mais exonÃ©ration complÃ¨te de l’intÃ©ressement, de la part supra-lÃ©gale de la participation et de l’Ã©pargne retraite individuelle. C’est identifiÃ©, financÃ©, et garanti dans la durÃ©e. C’est ce que nos entreprises attendent : non pas un grand soir fiscal plein de promesses, mais un engagement clair, chiffrÃ© et immÃ©diatement exÃ©cutable.

Mais le choc fiscal n’est pas tout. Le poids qui Ã©crase nos entreprises n’est pas seulement fiscal â€” il est aussi normatif. Depuis le dÃ©but des annÃ©es 2000, le volume des lois et rÃ¨glements a doublÃ©, avec prÃ¨s de 33 000 mots supplÃ©mentaires chaque mois, pour atteindre un stock de plus de 48 millions de mots. Ce fardeau reprÃ©sente un handicap Ã©conomique sous la forme dâ€™un impÃ´t cachÃ© qui pÃ¨se lourdement sur l’activitÃ© sans bÃ©nÃ©fice pour les finances publiques. DÃ¨s le lendemain de l’Ã©lection, je supprimerai ou recentrerai strictement les cinquante rÃ¨gles, au moins, qui pÃ©nalisent le plus la production : relÃ¨vement du seuil des obligations sociales de 50 Ã 100 salariÃ©s, suppression du principe de prÃ©caution, moratoire immÃ©diat sur toute interdiction allant au-delÃ des rÃ¨glements europÃ©ens, alignement des seuils des installations classÃ©es sur les standards europÃ©ens. Ce n’est qu’une premiÃ¨re vague â€” elle ouvrira une cure de dÃ©sintoxication bureaucratique conduite avec mÃ©thode et dans la durÃ©e. J’y ajouterai une rÃ¨gle d’or : toute rÃ¨gle nouvelle imposant un euro de coÃ»t devra entraÃ®ner la suppression d’un euro de coÃ»t de rÃ¨gles existantes. Et la France cessera dÃ©finitivement de s’imposer plus que ce que l’Europe exige â€” pas davantage, pas autrement, jamais par excÃ¨s de zÃ¨le administratif. Ce chantier de dÃ©rÃ©glementation constitue, au mÃªme titre que le choc fiscal, un allÃ¨gement substantiel et immÃ©diat du poids qui pÃ¨se sur les Ã©paules de nos entreprises.

Question 3 (Erwan Le Noan) â€” Sur les assurances sociales : la France ne peut plus assurer ses dÃ©penses rÃ©galiennes de sÃ©curitÃ© et justice parce quâ€™elle croule sous le poids des dÃ©penses sociales (33 % du PIB, championne dâ€™Europe et sans doute du monde). Comment rÃ©Ã©quilibrer nos dÃ©penses, rÃ©duire nos dÃ©penses sociales ? Pourrait-on, comme lâ€™Allemagne, permettre progressivement Ã ceux qui le souhaitent, au-delÃ dâ€™un certain revenu pour commencer, de sâ€™assurer socialement (maladie, maternitÃ©, retraite, puis chÃ´mage) auprÃ¨s de compagnies privÃ©es ou mutuelles ? Ne serait-ce pas aussi un moyen de responsabiliser les FranÃ§ais ? Seriez-vous prÃªt Ã Ã©tudier une telle rÃ©forme en vue de son intÃ©gration dans votre programme ?

La question que vous posez est celle du pluralisme assurantiel â€” permettre Ã ceux qui le souhaitent, au-delÃ d’un certain niveau de revenu, de sortir du systÃ¨me obligatoire pour rejoindre une couverture privÃ©e ou mutualiste. Je ne vais pas vous rÃ©pondre que la question mÃ©rite rÃ©flexion : elle mÃ©rite une rÃ©ponse.

Mais permettez-moi d’abord de poser le cadre. Avec 57 % du PIB consacrÃ©s aux dÃ©penses publiques â€” un niveau sans Ã©quivalent en Europe et probablement dans le monde â€”, la France n’a plus les moyens d’assurer ses fonctions rÃ©galiennes dans des conditions dignes. Ce dÃ©sÃ©quilibre n’est pas une fatalitÃ© : il rÃ©sulte de choix politiques accumulÃ©s depuis quarante ans, qui ont Ã©tendu sans cesse le pÃ©rimÃ¨tre de la protection sociale sans jamais en questionner l’efficacitÃ© ni le financement.

Le redressement passe donc inÃ©vitablement par une rÃ©duction de la dÃ©pense sociale â€” non pas en retirant des filets de sÃ©curitÃ© Ã ceux qui en ont rÃ©ellement besoin, mais en mettant fin Ã l’assistanat gÃ©nÃ©ralisÃ© et aux effets de rente qui gangrÃ¨nent le systÃ¨me. Ã€ cet Ã©gard, je veux Ãªtre concret : la rÃ©forme de l’assurance chÃ´mage que je propose â€” resserrement des conditions d’indemnisation, limitation Ã six mois des ruptures conventionnelles, alignement des frontaliers, dÃ©gressivitÃ© pour les hauts revenus â€” permettrait Ã elle seule de dÃ©gager environ 13 milliards d’euros d’Ã©conomies par an. Le Compte social unique, qui donnera enfin Ã l’Ã‰tat une vision consolidÃ©e de toutes les aides versÃ©es Ã chaque adulte et permettra de plafonner leur cumul Ã 70 % du SMIC net, constitue le second levier majeur. Et la suppression de 15 milliards dâ€™euros de cotisations patronales finanÃ§ant des dÃ©penses universelles qui bÃ©nÃ©ficient Ã toute la nation (famille, logement social, transport public local) â€” est la rÃ©forme de structure la plus Ã©vidente : ces impÃ´ts dÃ©guisÃ©s n’ont rien Ã faire sur la feuille de paie.

Sur la retraite, je suis favorable Ã la capitalisation. Le systÃ¨me par rÃ©partition pur transfÃ¨re de maniÃ¨re structurelle du pouvoir d’achat des actifs de demain vers les retraitÃ©s d’aujourd’hui dans une Ã©conomie Ã croissance faible. Il ne s’agit pas de le supprimer â€” il assure un pilier universel indispensable â€” mais d’y adosser un nouvel Ã©tage par capitalisation pour tous complÃ©tant le pilier d’Ã©pargne individuelle. C’est le modÃ¨le que la quasi-totalitÃ© des pays dÃ©veloppÃ©s a adoptÃ©. La France reste l’exception, Ã son dÃ©triment. ConcrÃ¨tement, je veux qu’un compte d’Ã©pargne retraite individuel soit ouvert pour chaque actif, alimentÃ© progressivement par le redÃ©ploiement de flux existants â€” intÃ©ressement, participation, Ã©pargne volontaire â€” et investi prioritairement dans l’Ã©conomie rÃ©elle : PME, industrie, infrastructures productives. Ã€ terme, ce dispositif permettrait de constituer un socle de capital productif de l’ordre de 1 000 milliards d’euros, renforÃ§ant Ã la fois la capacitÃ© d’investissement de notre industrie et la soutenabilitÃ© du systÃ¨me de retraite. Je veux que les textes permettant la montÃ©e en puissance de cette capitalisation soient adoptÃ©s dans les deux premiÃ¨res annÃ©es du mandat.

Sur la santÃ©, la question de l’opt-out se heurte Ã une rÃ©alitÃ© structurelle que je ne veux pas contourner par une formule : le financement de l’hÃ´pital public est aujourd’hui directement adossÃ© aux cotisations maladie. Extraire une partie des bons risques vers le privÃ© sans refonder les rÃ¨gles de pÃ©rÃ©quation hospitaliÃ¨re, c’est dÃ©stabiliser le systÃ¨me avant d’avoir construit l’alternative. Ce n’est pas un refus de principe, c’est un diagnostic de sÃ©quence.

Oui, je suis donc prÃªt Ã Ã©tudier et Ã intÃ©grer dans mon programme les pistes que vous proposez â€” en commenÃ§ant par celles oÃ¹ la sÃ©quence est la bonne et les gains immÃ©diats : la capitalisation retraite dÃ¨s le dÃ©but du mandat, la rÃ©forme de l’indemnisation chÃ´mage pour mettre fin Ã l’assistanat, et le basculement du financement des dÃ©penses universelles hors de la feuille de paie. C’est un programme cohÃ©rent, financÃ©, et qui respecte ceux qui ont rÃ©ellement besoin de la protection sociale â€” sans entretenir ceux qui n’en ont pas besoin.

Question 4 (Pierre Garello) â€” Sur la mÃ©thode et le calendrier : de nombreuses rÃ©formes ont Ã©tÃ© Ã©voquÃ©es : impÃ´t sur le revenu, simplification administrative, allÃ¨gement des charges sur les entreprises. Dans notre colloque nous avons aussi Ã©voquÃ© la TVA, la baisse de la fiscalitÃ© comportementale, la concurrence fiscale… Si vous Ãªtes dâ€™accord pour aller dans cette direction, quelle serait, selon vous, la bonne mÃ©thodeÂ ? Pensez-vous qu’une refonte radicale (comme les expÃ©riences de flat tax ou une TVA Ã large assiette) est politiquement viable en France, ou faut-il procÃ©der par ajustements graduels ? En termes de calendrier, quelles seraient les 2-3 prioritÃ©s absolues Ã mettre en Å“uvre immÃ©diatement, dans les 100 premiers jours qui suivront la prochaine Ã©lection prÃ©sidentielle ? Ne faudrait-il pas prÃ©parer dÃ¨s Ã prÃ©sent les textes les plus urgents pour permettre Ã celui reprÃ©sentera votre mouvement (nous nâ€™anticipons pas !) de faire les rÃ©formes prioritaires Â sans dÃ©lai ?

Vous me demandez : radical ou graduel ? Je rÃ©ponds : radical dans les principes, sÃ©quencÃ© dans l’exÃ©cution â€” et les textes sont dÃ©jÃ en cours de rÃ©daction.

La rÃ©forme graduelle Ã la franÃ§aise, nous en connaissons le rÃ©sultat : trente ans de promesses de simplification suivies d’accumulation supplÃ©mentaire de complexitÃ©, trente ans de grands soirs fiscaux annoncÃ©s qui ont produit des rustines. Â« Graduel Â» signifie en rÃ©alitÃ© que chaque Ã©tape sera nÃ©gociÃ©e, chaque exception sera accordÃ©e, chaque report sera consenti sous pression corporative. Au bout du quinquennat, le bilan est nul et le systÃ¨me est plus lourd qu’avant. Je refuse cette logique. Radical ne veut pas dire simultanÃ© â€” cela veut dire qu’on ne transige pas sur les principes, qu’on n’accorde pas les exemptions sectorielles, qu’on ne reporte pas les dÃ©cisions difficiles sous prÃ©texte d’un consensus qui n’arrivera jamais.

Quelles sont mes trois prioritÃ©s pour les cent premiers jours ?

Le premier chantier, c’est le choc normatif par ordonnances, dÃ¨s le lendemain de l’investiture. Non pas une mission de simplification de plus â€” je veux une liste signÃ©e, des ordonnances rÃ©digÃ©es, soumises au Parlement en session extraordinaire dans les premiÃ¨res semaines. Une cinquantaine de normes supprimÃ©es ou strictement recentrÃ©es : le principe de non-rÃ©gression environnementale abrogÃ©, le principe de prÃ©caution supprimÃ© â€” on agit, on assume, on rÃ©pare si nÃ©cessaire â€”, le seuil d’application des obligations CSE relevÃ© de 11 Ã 50 salariÃ©s, la BDESE supprimÃ©e pour les entreprises de moins de 250 salariÃ©s, la suppression pure et simple du ZAN, les normes franÃ§aises alignÃ©es strictement sur ce que l’Europe exige â€” pas davantage, pas autrement. Ce premier chantier reprÃ©sente, rappelons-le, un allÃ¨gement de 3 Ã 4 points de PIB sur l’activitÃ©.

Le deuxiÃ¨me chantier, c’est le choc fiscal de 40 milliards dans un projet de loi de finances rectificative Ã lâ€™Ã©tÃ©. Pas dans le deuxiÃ¨me, pas aprÃ¨s dix-huit mois de concertation. Le financement est dâ€™ores et dÃ©jÃ identifiÃ© et crÃ©dible. La garantie est fixÃ©e Ã cinq ans car il y aura ensuite un moratoire sur les rÃ¨gles applicables Ã nos entreprises : aucune hausse compensatoire, signal d’investissement durable pour chaque entreprise qui dÃ©cide de s’implanter ou d’embaucher en France.

Le troisiÃ¨me chantier, c’est la refondation du Code du travail par subsidiaritÃ©. Non pas une rÃ©Ã©criture article par article â€” ce serait dix ans de travaux pour un rÃ©sultat hypothÃ©tique â€”, mais une loi courte qui Ã©tablit le principe de primautÃ© de l’accord d’entreprise dans les domaines identifiÃ©s. Le Code devient supplÃ©tif : il s’applique Ã dÃ©faut d’accord, non comme plancher indÃ©passable. Une cinquantaine de principes fondamentaux, rÃ©digÃ©s dans le style du Code civil â€” des rÃ¨gles courtes, claires, d’application directe â€” remplacent des milliers d’articles rÃ©glementaires. Le contrÃ´le judiciaire se recentre sur la conformitÃ© Ã ces principes, non sur la vÃ©rification procÃ©durale article par article.

Sur la prÃ©paration des textes : ils seront rÃ©digÃ©s avant l’Ã©lection ; certains mÃªme sont dÃ©jÃ prÃªts. Je refuse de gagner avec un programme et d’arriver Ã l’Ã‰lysÃ©e avec six mois de rÃ©daction devant moi, pendant lesquels chaque lobby aura le temps de se mobiliser et chaque ministre de temporiser. Les ordonnances sont Ã©crites, le PLF est cadrÃ©, la loi travail est rÃ©digÃ©e. On n’improvise pas une transformation de cette ampleur â€” on l’exÃ©cute. C’est la diffÃ©rence entre un projet et un programme de gouvernement.

(seul le prononcÃ© fait foi)