Le soutien aux entreprises tue lâ€™entreprenariat

Les aides aux entreprises sont trÃ¨s nombreuses en France. Câ€™est mÃªme devenu un vÃ©ritable maquis dans lequel se perdent les entrepreneurs. Au dÃ©triment du dÃ©veloppement de leur entrepriseÂ !

A combien se montent les aides aux entreprisesÂ ? De combien faut-il les rÃ©duireÂ ? Ces questions seront de plus en plus prÃ©sentes dans le dÃ©bat public alors que nous nous approcherons de lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle. Nous avons pu en avoir un aperÃ§u lors du colloque organisÃ© par lâ€™IREF le 9 avril 2026 â€“ Â«Â Repenser nos prÃ©lÃ¨vements obligatoires pour libÃ©rer les FranÃ§aisÂ Â». Le prÃ©sident des RÃ©publicains et candidat Ã lâ€™Ã©lection de 2027, Bruno Retailleau, a contestÃ© les chiffres avancÃ©s par lâ€™IREF et estimÃ© quâ€™il ne pouvait y avoir Â«Â un double effacement [ndlrÂ : des aides et des impÃ´ts] portant sur des montants bien supÃ©rieurs Ã 40 milliards dâ€™eurosÂ Â».

Lâ€™IREF-Contrepoints pense que lâ€™on peut aller bien plus loin que ces 40Â Mdâ‚¬ qui ne sont pas du tout Ã la hauteur de lâ€™enjeu. RÃ©duire drastiquement les aides permettrait de baisser les prÃ©lÃ¨vements sur nos entreprises. Comme le montre le dernier baromÃ¨tre europÃ©en des impÃ´ts de production, nous avons une marge de manÅ“uvre.

Quatre fois plus dâ€™impÃ´ts sur la production quâ€™en Allemagne

En effet, cette annÃ©e encore, la France reste Ã la deuxiÃ¨me place du classement. Avec des impÃ´ts sur la production qui reprÃ©sentent 3,57% du PIB, notre pays est loin de la moyenne des 14 pays Ã©tudiÃ©s qui sâ€™Ã©tablit Ã 2,14%, tandis que la mÃ©diane est Ã 1,2%. Lâ€™Italie est Ã 2,66%Â ; lâ€™Espagne Ã 2,06%Â ; lâ€™Allemagne Ã 0,96%. Certes, la France fait un peu mieux que dans le baromÃ¨tre 2025 oÃ¹ elle affichait 3,82%. Mais cette baisse est bien timide et, comme le notent les auteurs de lâ€™Ã©tude, elle ne tient quâ€™Ã lâ€™effet combinÃ© de baisses non durables (la rÃ©duction de la CVAE qui a Ã©tÃ© interrompue en 2025 et 2026 et sa suppression renvoyÃ©e Ã 2030) ou concentrÃ©es sur des secteurs trÃ¨s spÃ©cifiques (lâ€™extinction des contributions bancaires au Fonds de rÃ©solution unique). La baisse observÃ©e Â«Â ne reflÃ¨te donc pas une dÃ©crue gÃ©nÃ©rale et durable des impÃ´ts de productionÂ Â», surtout que, dans le mÃªme temps, dâ€™autres continuent de progresser fortement, Ã lâ€™instar des impÃ´ts de production locaux (taxe fonciÃ¨re, cotisation fonciÃ¨re des entreprises et versement mobilitÃ©), et de ceux qui financent la protection sociale, en particulier les retraites.

Tout cela fait que la France demeure en tÃªte du classement en valeur absolue, avec un produit des impÃ´ts de production atteignant 104,2Â Mdâ‚¬. Â«Â Ã€ titre de comparaison, lâ€™Italie â€“ dont le PIB par habitant a rÃ©cemment dÃ©passÃ© celui de la France â€“ enregistre un montant de 60 Mdâ‚¬ ; en Allemagne, les recettes tirÃ©es des impÃ´ts de production sont prÃ¨s de quatre fois moins Ã©levÃ©es quâ€™en France, malgrÃ© un PIB 1,5 fois plus important.Â Â» Ajoutons que la fiscalitÃ© de production franÃ§aise dÃ©cidÃ©e par les collectivitÃ©s territoriales est six fois plus Ã©levÃ©e quâ€™en Allemagne, pourtant pays fÃ©dÃ©ral.

Si la France ne faisait que seulement sâ€™aligner sur la moyenne de ses voisins immÃ©diats (Belgique, Allemagne, Suisse, Italie et Espagne), elle aurait des impÃ´ts de production ne dÃ©passant pas 1,38% du PIB et les entreprises Ã©conomiseraient plus de 62Â Mdâ‚¬.

Des aides plus politiques quâ€™Ã©conomiques

Ne pourrions-nous pas facilement trouver au moins 62Â Mdâ‚¬ dâ€™aides inutilesÂ ? Le portail aides-entreprises.fr recense 2355 aides publiques financiÃ¨res. Il y en a pour tous et pour toutes les situationsÂ : la crÃ©ation, la reprise, lâ€™export, lâ€™innovation, lâ€™emploi et la formation, la transition Ã©cologique, lâ€™investissement, le dÃ©veloppement commercial, la transmission, etc.

La direction gÃ©nÃ©rale des Entreprises (DGE) du ministÃ¨re de lâ€™Ã‰conomie et des Finances a publiÃ© il y a quelques semaines un Â«Â MÃ©mo sur le financement de la rÃ©industrialisationÂ Â» qui prÃ©sente les principaux dispositifs trans-sectoriels de financement de la rÃ©industrialisation. Loin dâ€™Ãªtre exhaustif (notamment parce quâ€™il nâ€™Ã©voque pas les dispositifs sectoriels), et mÃªlant Ã la fois les subventions, les garanties, les prÃªts, les crÃ©dits dâ€™impÃ´ts, les accompagnements, etc., ce mÃ©mo dÃ©voile tout de mÃªme lâ€™Ã©tendue de lâ€™intervention de lâ€™Ã‰tat et de ses satellites (Bpifrance, Banque des Territoires, Ademe). A sa lecture, on se rend compte que lâ€™Ã‰tat ne cherche pas tant Ã aider les entreprises â€“ sinon, il baisserait simplement les impÃ´ts et supprimerait des normes â€“ quâ€™Ã favoriser les industries quâ€™il considÃ¨re comme Â«Â bonnesÂ Â». De nombreuses aides ont, en effet, un lien avec la transition Ã©cologique.

Câ€™est ainsi que lâ€™on a attribuÃ©, au bas mot, 300 millions dâ€™euros (Mâ‚¬) Ã Å¸nsect, une entreprise dâ€™aliments pour animaux Ã base de larves de scarabÃ©es, qui a Ã©tÃ© placÃ©e en liquidation judiciaire. Câ€™est ainsi que lâ€™on distribue des millions, voire des milliards, pour construire des usines de batteries Ã©lectriques sans que lâ€™on sache si elles seront viables un jour. ACC, co-entreprise entre Stellantis, Mercedes et TotalEnergies, ne vient-elle pas dâ€™abandonner dÃ©finitivement ses deux projets de mÃ©ga-usines de batteries en Allemagne et en ItalieÂ ? Le norvÃ©gien Hydrovolt ne vient-il pas de renoncer Ã son projet dâ€™unitÃ© de recyclage de batteries lithium-ion dans le NordÂ ?

Cela nâ€™effraie aucunement le Premier ministre qui a annoncÃ© le doublement du soutien Ã l’Ã©lectrification des usages, en le passant de 5,5 Ã 10 Mdâ‚¬ par an. Les entrepreneurs pourront en bÃ©nÃ©ficier pour lâ€™achat de vÃ©hicules utilitaires Ã©lectriques, de fours Ã©lectriques (boulangers, restaurateurs), de rÃ´tissoires Ã©lectriques (charcutiers, restaurateurs), etc.

Finalement, peu importe que ces aides fassent grimper les prix des produits subventionnÃ©s. Peu importe quâ€™elles nÃ©cessitent dâ€™employer une armÃ©e de fonctionnaires pour Ãªtre mises en Å“uvre. Peu importe quâ€™elles fassent perdre beaucoup de temps â€“ et donc dâ€™argent â€“ aux entrepreneurs qui souhaitent en bÃ©nÃ©ficier pour compenser, un peu, ce que lâ€™Ã‰tat leur prend par ailleurs, et les dÃ©tournent ainsi de leur cÅ“ur dâ€™activitÃ©. Lâ€™essentiel est que lâ€™Ã‰tat montre quâ€™il sâ€™active.

Le maquis des aides coÃ»te cher aux entreprises

Car, comme le montre le rÃ©seau R2E â€“ alliance scientifique fÃ©dÃ©rant plus de 230 chercheurs de diffÃ©rentes disciplines (gestion, Ã©conomie, sciences politiques) dont lâ€™objectif est de dÃ©velopper des connaissances sur la maniÃ¨re dont se Â«Â fabriqueÂ Â» lâ€™entrepreneuriat dans la rÃ©gion Grand Est â€“ les Â«Â bonnes idÃ©esÂ Â» pour stimuler lâ€™entrepreneuriat freinent en rÃ©alitÃ© lâ€™innovation quâ€™elles prÃ©tendent encourager.

Â Christophe Schmitt de lâ€™UniversitÃ© de Lorraine explique que lâ€™analyse menÃ©e par R2E rÃ©vÃ¨le un effet pervers de la gÃ©nÃ©rositÃ© publiqueÂ : la sÃ©dimentation des dispositifs â€“ qui se sont multipliÃ©s sans rÃ©flexion sur leur efficacitÃ© globale â€“ crÃ©e un environnement illisible. Â«Â Au lieu de se sentir soutenus, les porteurs de projet se retrouvent aux prises avec une complexitÃ© administrative chronophage. Le temps passÃ© Ã dÃ©crypter les critÃ¨res dâ€™Ã©ligibilitÃ© ou Ã naviguer entre des injonctions parfois contradictoires est du temps soustrait au dÃ©veloppement du produit ou Ã la recherche de partenaires ou de clients.Â Â» Pour lui, il est essentiel de sortir de la logique administrative â€“ qui consiste Ã remplir des dossiers de subvention, puis des reportings en tout genre â€“ pour favoriser le dÃ©veloppement de lâ€™activitÃ© de lâ€™entrepreneur.

Quelquefois, les aides arrivent mÃªme Ã contretemps comme le souligne le bilan publiÃ© le 15 avril 2026 par le comitÃ© de surveillance des investissements dâ€™avenir du plan France 2030. Le rapport critique une gouvernance Â«Â trop complexeÂ Â» et la multiplication des comitÃ©s qui allonge la prise de dÃ©cisions. Entre le dÃ©pÃ´t dâ€™une demande et lâ€™arrivÃ©e effective de la subvention, il peut se passer un Ã trois ans. En Allemagne, lâ€™argent arrive en six mois. Comme le dit un dirigeant dâ€™entreprise, Â«Â quand la rÃ©ponse arrive, la stratÃ©gie peut avoir bougÃ©Â Â»Â !

Nous ajouterons que les aides publiques viennent aussi dÃ©sorganiser le marchÃ©Â : lâ€™entreprise subventionnÃ©e peut casser les prix et mettre en difficultÃ© le concurrent qui, non seulement ne reÃ§oit pas dâ€™argent, mais finance les aides par ses impÃ´ts.

Â Pour favoriser lâ€™innovation, la crÃ©ation de valeur et dâ€™emplois, rien ne vaut un cadre rÃ©glementaire lÃ©ger. Alors, oui, il faut simplifier la vie des entreprises, y compris en supprimant les aides, et en allÃ©geant dâ€™autant leurs prÃ©lÃ¨vements, Ã commencer par les impÃ´ts sur la production.

Â Ce sera un des enjeux de la prÃ©sidentielle de 2027, le gouvernement actuel ayant dÃ©finitivement baissÃ© les bras en la matiÃ¨re comme lâ€™illustre lâ€™affligeant Ã©pisode du travail le 1er maiÂ !