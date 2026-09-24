France Inter : le pluralisme sous surveillance

Céline Pigalle avait placé la rentrée de France Inter sous une promesse : « Écoutons nos différences ». Charles Sapin aura tenu deux dimanches. Deux éditoriaux de deux minutes trente, consacrés aux déficits publics et à l’intelligence artificielle. Il n’en fallait pas davantage pour réveiller, dans la Maison de la radio, le spectre des « heures sombres ».

Après trois semaines de pétitions, de protestations et de menaces de grève, la direction a proposé à Charles Sapin de remplacer sa chronique par un débat. Il a refusé.

Cette censure préventive transforme le désaccord en soupçon et l’adversaire en intrus

On le comprend. Cette solution apparemment raisonnable consacrait la victoire des censeurs : Charles Sapin pouvait encore entrer dans le studio, mais à condition d’y comparaître. Sa parole devait voyager sous escorte, encadrée par un contradicteur chargé de contenir sa supposée dangerosité.

Voilà une étrange conception du pluralisme. Lorsqu’un éditorialiste de gauche prend la parole, il livre un point de vue. Lorsqu’un journaliste de Valeurs Actuelles s’exprime, il déclenche un dispositif de sécurité idéologique.

Ses deux chroniques ne contenaient pourtant ni injure, ni appel à la haine, ni manquement déontologique connu. Son véritable tort tenait à son journal, à ses convictions et surtout aux opinions que ses adversaires lui prêtaient. On ne jugeait plus ce qu’il avait dit, mais ce qu’il pourrait penser.

Le procédé mérite attention. Aucun dérapage n’a provoqué cette mobilisation : elle a précédé la faute qu’elle prétendait sanctionner. Les opposants de Charles Sapin ne combattaient donc pas ses propos, mais sa présence même. Cette censure préventive transforme le désaccord en soupçon et l’adversaire en intrus. Une démocratie adulte devrait pourtant supporter qu’une voix minoritaire trouble, cinq minutes par semaine, le confort intellectuel d’une rédaction.

La direction de Radio France croyait sans doute apaiser le conflit en proposant un débat. Elle a surtout créé une règle singulière : certains chroniqueurs disposeraient librement de leur éditorial ; d’autres devraient justifier leur droit à parler face à un contradicteur. Ce pluralisme sous tutelle ne corrige aucun déséquilibre, il l’officialise. La question ne porte donc pas sur un emploi du temps radiophonique, mais sur l’égalité de traitement des sensibilités politiques dans une institution financée par la collectivité.

Puisque tous financent le média, aucune opinion démocratique ne devrait y subir un droit de passage

Une radio privée choisit librement sa ligne éditoriale. Une radio publique financée par tous les contribuables ne peut, elle, devenir le territoire réservé d’une sensibilité politique. Ses salariés la font vivre, mais ils n’en détiennent ni les murs, ni les micros, ni la mission. Le pluralisme n’y constitue donc pas une faveur accordée à quelques invités : il représente une obligation.

Les défenseurs de France Inter répondront que des responsables de droite interviennent déjà sur les antennes publiques. L’objection manque sa cible. Inviter un élu pour l’interroger ne revient pas à confier un éditorial à un journaliste d’une sensibilité différente. Dans le premier cas, la rédaction choisit les questions et le cadre ; dans le second, elle accepte qu’une autre voix formule son analyse. Le pluralisme ne se mesure donc pas seulement au nombre d’invités. Il concerne aussi ceux qui sélectionnent les sujets et commentent l’actualité.

Personne ne réclame une comptabilité partisane des temps d’antenne. Une rédaction conserve son identité et sa liberté. Mais cette liberté n’autorise pas un service public à confondre indépendance journalistique et souveraineté idéologique. L’autonomie protège les journalistes contre les pressions du pouvoir ; elle ne leur remet pas la propriété de l’antenne. Puisque tous financent le média, aucune opinion démocratique ne devrait y subir un droit de passage.

L’affaire révèle un curieux renversement. Ceux qui redoutent qu’une nouvelle majorité menace demain l’audiovisuel public fournissent des arguments à ses adversaires. Comment défendre une institution commune lorsque certains refusent cinq minutes hebdomadaires à une pensée dissidente ? La meilleure protection de Radio France ne réside ni dans les pétitions ni dans les démonstrations syndicales, mais dans sa capacité à prouver qu’elle parle à toute la France.

En obtenant le retrait de Charles Sapin, cette gauche sectaire n’a pas seulement refermé une fenêtre : elle a fragilisé l’édifice tout entier. À sept mois de l’élection présidentielle, le projet de privatisation de l’audiovisuel public trouvera dans cet épisode un argument redoutable. Chaque défenseur du système actuel devra maintenant expliquer pourquoi une chronique conservatrice de 150 secondes paraissait insupportable sur une antenne financée par tous.

Une privatisation soulèverait pourtant de lourdes difficultés techniques, juridiques et politiques. Mais le débat a changé de nature : hier cantonnée au registre des slogans, cette hypothèse vient de gagner en crédibilité par la faute du service public lui-même.

Car le véritable sujet dépasse Charles Sapin. Il concerne le divorce croissant entre une partie du paysage médiatique et un pays qui ne se reconnaît plus dans ses antennes. Chaque éviction de ce genre élargit la fracture. Ceux qui la creusent feindront ensuite de découvrir la colère lorsqu’elle s’exprimera dans les urnes.

Céline Pigalle invitait à « écouter nos différences ». Encore faudrait-il que certains, à Radio France, acceptent de les entendre.